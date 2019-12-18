Источник: на улетевшем с космодрома Куру "Союзе" заменили ряд приборов

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Несколько приборов системы управления ракеты-носителя Несколько приборов системы управления ракеты-носителя "Союз-СТ" , стартовавшей в среду с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане , пришлось заменить после отмены пуска во вторник, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Старт состоялся в 11.54 мск. Он намечался на 17 декабря, но, по данным Роскосмоса, был отменён автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. О замене неисправной аппаратуры ранее заявила компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах-носителях Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру.

Relive the excitement as #Soyuz ascends from the Spaceport on #Arianespace’s ninth and final launch of 2019. #VS23 pic.twitter.com/ewH7tCCnZf — Stéphane Israël (@arianespaceceo) December 18, 2019

"Несколько приборов системы управления ракеты были заменены по результатам расследования причины отмены пуска", - сказал собеседник агентства, добавив, что система управления создана в екатеринбургском НПО автоматики имени Семихатова.

В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.

В ходе запуска предстоит вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.