Источник: на улетевшем с космодрома Куру "Союзе" заменили ряд приборов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Несколько приборов системы управления ракеты-носителя "Союз-СТ", стартовавшей в среду с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане, пришлось заменить после отмены пуска во вторник, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Старт состоялся в 11.54 мск. Он намечался на 17 декабря, но, по данным Роскосмоса, был отменён автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. О замене неисправной аппаратуры ранее заявила компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах-носителях Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру.
Relive the excitement as #Soyuz ascends from the Spaceport on #Arianespace’s ninth and final launch of 2019. #VS23 pic.twitter.com/ewH7tCCnZf— Stéphane Israël (@arianespaceceo) December 18, 2019
"Несколько приборов системы управления ракеты были заменены по результатам расследования причины отмены пуска", - сказал собеседник агентства, добавив, что система управления создана в екатеринбургском НПО автоматики имени Семихатова.
В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
В ходе запуска предстоит вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".