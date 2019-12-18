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РИА Наука
2019-12-18T17:12+0300
https://ria.ru/20191218/1562531709.html
Источник: на улетевшем с космодрома Куру "Союзе" заменили ряд приборов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/48/1562524883_280:347:2231:1445_1036x0_80_0_0_244ddffb9d843e5c50cdfbd447061350.jpg
РИА Новости

Источник: на улетевшем с космодрома Куру "Союзе" заменили ряд приборов

14:02 18.12.2019 (обновлено: 17:12 18.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Несколько приборов системы управления ракеты-носителя "Союз-СТ", стартовавшей в среду с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане, пришлось заменить после отмены пуска во вторник, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Старт состоялся в 11.54 мск. Он намечался на 17 декабря, но, по данным Роскосмоса, был отменён автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. О замене неисправной аппаратуры ранее заявила компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах-носителях Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру.
"Несколько приборов системы управления ракеты были заменены по результатам расследования причины отмены пуска", - сказал собеседник агентства, добавив, что система управления создана в екатеринбургском НПО автоматики имени Семихатова.
В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
В ходе запуска предстоит вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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РИА НаукаКуру (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосФранцузская Гвиана
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