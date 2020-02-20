Ракета "Союз" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк , сообщает Минобороны РФ.

"В четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты (мск) с пусковой установки (ПУ) 3 площадки 43 Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская обл.) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) "Меридиан-М", - сказали в министерстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить в Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля.

В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет. В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М".