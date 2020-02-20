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РИА Наука
2020-02-20T18:36+0300
https://ria.ru/20200220/1564999810.html
Ракета "Союз" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка
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РИА Новости

Ракета "Союз" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка

11:31 20.02.2020 (обновлено: 18:36 20.02.2020)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк. 20 февраля 2020
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк. 20 февраля 2020
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк. 20 февраля 2020
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны РФ.
"В четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты (мск) с пусковой установки (ПУ) 3 площадки 43 Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская обл.) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) "Меридиан-М", - сказали в министерстве.
Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета.
Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить в Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля.
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В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет. В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М".
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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