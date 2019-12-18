На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру

Подготовка к старту РН "Союз-СТ" с космодрома Куру. Архивное фото

Подготовка к старту РН "Союз-СТ" с космодрома Куру

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Неисправную аппаратуру, вызвавшую перенос запуска с пятью европейскими спутниками, меняют на ракете-носителе "Союз-СТ" на космодроме Куру, старт планируется на 18 декабря, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

Старт намечался на 17 декабря, но по данным Роскосмоса был отменён автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты.

"Новая дата пуска 18 декабря планируется для миссии "Союза" VS23 с установленным временем старта 08.54.20 UTC (11.54 мск). Идут операции по замене неисправной аппаратуры, вызвавшей отбой", - написал Исраэль в Twitter

Он отметил, что перед заправкой ракеты в среду за 5 часов до пуска будет проведена новая оценка технической готовности.

Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.