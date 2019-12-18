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РИА Наука
2019-12-18T00:46+0300
https://ria.ru/20191218/1562510046.html
На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
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РИА Новости

На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру

00:46 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПодготовка к старту РН "Союз-СТ" с космодрома Куру
Подготовка к старту РН Союз-СТ с космодрома Куру
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Подготовка к старту РН "Союз-СТ" с космодрома Куру. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Неисправную аппаратуру, вызвавшую перенос запуска с пятью европейскими спутниками, меняют на ракете-носителе "Союз-СТ" на космодроме Куру, старт планируется на 18 декабря, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Старт намечался на 17 декабря, но по данным Роскосмоса был отменён автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты.
"Новая дата пуска 18 декабря планируется для миссии "Союза" VS23 с установленным временем старта 08.54.20 UTC (11.54 мск). Идут операции по замене неисправной аппаратуры, вызвавшей отбой", - написал Исраэль в Twitter.
Он отметил, что перед заправкой ракеты в среду за 5 часов до пуска будет проведена новая оценка технической готовности.
Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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