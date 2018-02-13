КОРОЛЕВ (Московская область), 13 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция пуска.
Теперь корабль достигнет станции лишь спустя двое суток – в 13.45 мск 15 февраля. Пусковое окно с баллистическими условиями, позволяющими отправить и пристыковать корабль к МКС по сверхкороткой схеме уже упущено.
По информации источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, к отмене пуска могло привести непрохождение сигнала через разъем к борткомпьютеру или сам компьютер. Блок борткомпьютера, при этом, перед запуском заменили.
Изначально по новой схеме, полет по которой занял бы чуть более трех часов, планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но с ним произошла аналогичная ситуация. Автоматика отменила пуск, а старт перенесли на резервную дату —14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции за двое суток.