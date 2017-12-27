Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь

С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя Зенит-3Ф с разгонным блоком Фрегат и КА Ангосат. 26 декабря 2017

С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя Зенит-3Ф с разгонным блоком Фрегат и КА Ангосат. 26 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С борта первого ангольского спутника "Ангосат-1" перестала поступать телеметрия, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли. Аппарат могут признать неработоспособным.

"Разгонный блок "Фрегат" с ангольским спутником штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, все системы работали штатно, но позже связь пропала", — отметил собеседник агентства.

По его словам, после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник штатно вышел на связь, неполадки возникли позднее.

"Если аппарат по какой-то причине не сможет раскрыть солнечные батареи, и не удастся перезагрузить бортовой компьютер, то через некоторое время с высокой долей вероятности можно ожидать, что спутник будет признан неработоспособным", — отметил собеседник агентства.

В Роскосмосе пока не комментируют эту информацию.

Другой источник агентства в космической отрасли заявил, что специалисты рассчитывают на восстановление потерянной связи со спутником "Ангосат" в течение 11 часов.

"Пока есть еще надежда на восстановление связи с аппаратом", — сказал он.

По его словам, американские средства контроля космического пространства подтверждают, что "Ангосат" не упал и находится на орбите.

"Согласно предварительным данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), космический аппарат выведен и находится на расчетной орбите", — сказал собеседник агентства.

Пуск первого ангольского спутника

Ракета-носитель "Зенит-3Ф" стартовала с космодрома Байконур накануне вечером. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок "Фрегат", который сегодня утром, в 6.55 мск, вывел спутник на расчетную орбиту.

После выхода "Фрегата" из радиотени с ним прошел успешный сеанс связи, с разгонного блока поступала телеметрия. При этом "Фрегат" мог выходить на связь, только находясь в прямой радиовидимости с территории России.

"Ангосат-1" должен был обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы и всей остальной Африки.

В 2009 году РКК "Энергия" и ангольские власти договорились о создании AngoSat на основе новой служебной платформы, которая состоит из компонентов российского производства.

Для проекта была организована международная кооперация, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы.

На аппарате разместили электроракетную двигательную установку, которая позволяет проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения.

В работах по спутнику впервые применили стенд виртуальной реальности, созданный в РКК "Энергия".

Перенос пуска

Ранее сообщалось, что пуск "Зенита" с Байконура перенесли с 7 на 26 декабря из-за своевременно выявленных проблем с одним из клапанов в магистрали горючего разгонного блока "Фрегат". Неисправность устранили.

Кроме того, госкомиссия, продолжающая расследование аварии разгонного блока "Фрегат" при запуске с космодрома Восточный, также не стала отменять старт ракеты "Зенит" разработки украинского "КБ "Южное".

Несмотря на то, что 28 ноября штатно выведенный на промежуточную орбиту ракетой "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" с 19 космическими аппаратами потерпел аварию и упал в Атлантику, пуск "Зенита" с Байконура с аналогичным "разгонником" все-таки одобрили.

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов уточнил, что авария разгонного блока "Фрегат" при запуске с Восточного произошла при совпадении многих уникальных условий: географических координат стартовой площадки, разницы в способе отсчета азимута для ракеты "Союз" и разгонного блока "Фрегат", а также орбиты, на которую надо было доставить "Метеор-М". Предполагалось, что метеоспутник отделится первым и окажется на солнечно-синхронной орбите высотой порядка 800 километров и наклонением 98,8°.