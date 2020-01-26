Источник назвал возможную дату запуска военного спутника "Меридиан-М"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк предварительно назначен на 9 февраля, сообщил источник РИА Новости.
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В пятницу старт "Меридиана-М" перенесли на неопределенный срок из-за проблем с кабельной сетью третьей ступени ракеты.
"В связи с невозможностью поиска и устранения неисправности на стартовом комплексе ракета снята со старта и отправлена в монтажно-испытательный корпус. <...> Однако если проблему с кабельной сетью устранить не удастся, то в Плесецк придется доставлять новую третью ступень", — уточнил собеседник агентства.
Спутники "Меридиан" изготавливает компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева в интересах Минобороны. Они предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями и расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока. Срок активного существования на орбите составляет семь лет.
Семь спутников "Меридиан" запустили в 2006-2014 годах, при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не достиг орбиты.