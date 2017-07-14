Российский носитель вывел на орбиту 73 спутника

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Завершилась пусковая кампания по выведению на орбиту спутника "Канопус-В-ИК" и 72 малых аппаратов, сообщил РИА Новости представитель оператора по выведению малых спутников "Главкосмос".

"Последний из аппаратов миссии отделился от разгонного блока в 17.41 мск", — сказал представитель "Главкосмоса".

Ракета "Союз-2.1а" со спутником дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми аппаратами была запущена с космодрома Байконур в пятницу в 9.36 мск. После выведения "Канопуса" в 10.38 мск были выведены попутные спутники.

Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, а также мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных, в том числе водных и прибрежных ресурсов, и картографирования.

Среди 72 "попутчиков" спутника — два малых космических аппарата "МКА-Н" российской компании "Даурия Аэроспейс", два немецких микроспутника Flying Laptop и TechnoSat, японский аппарат WNISAT-1R и два норвежско-канадских аппарата NorSat. Кроме того, были выведены 62 американских спутника формата CubeSat и три аппарата, изготовленных российскими техническими вузами: "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института, "Маяк" Московского политехнического университета и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" Курского юго-западного государственного университета.