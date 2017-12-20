ТОКИО, 20 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Компания Astroscale Japan, создавшая спутник IDEA OAG 1 для отслеживания космического микромусора, не будет возобновлять этот проект после аварии разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками, об этом в интервью РИА Новости рассказала глава отдела по работе с прессой Тиэ Ногути.
Новый спутник, создание которого должно быть полностью завершено к началу 2019 года, будет "охотиться" за крупным космическим мусором.
"Сейчас на орбите находится 1,4 тысячи действующих спутников, через 10 лет их число возрастет в 10 раз — до 14 тысяч. Если сейчас одна компания в среднем запускает только один спутник, то скоро сможет запускать по сто и тысяче спутников. Соответственно, будет расти и число спутников, вышедших из строя и превратившихся в космический мусор. Оставаясь на орбите, они могут вызвать поломки действующих спутников. Задача ELSA-d будет заключаться в том, чтобы удалять с орбиты эти неработающие объекты", — пояснила Ногути.
МУЧИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Представитель компании рассказала РИА Новости, что "с момента основания компании ее миссией была работа с космическим мусором".
"К сожалению, спутник IDEA OAG 1 не смог выполнить миссию по наблюдению за микроскопическим мусором. Начиная с этапа проектирования, нам помогали производители деталей, средства массовой информации и многие другие, и нам очень жаль, что эту миссию так и не удалось осуществить. Мы ждали официального сообщения российской стороны и теперь можем сказать о своем решении. В компании среди спонсоров и инвесторов было много мнений насчет того, как быть с продолжением проекта, и было много обсуждений вопроса", — сообщила представитель компании.
"Решение принималось мучительно, но в результате мы пришли к тому, чтобы не создавать второй такой же спутник", — добавила Ногути.
"Поэтому это решение шире (выводов, последовавших из-за аварии) и связано с видением развития компании в целом", — подчеркнула Ногути.
В то же время она сказала, что пока вопрос о том, на каком носителе ее компания собирается отправить в космос свой будущий спутник ELSA-d, еще не решен. Запуск спутника планируется на начало 2019 года.
Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 08.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.