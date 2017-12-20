РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Astroscale не возобновит проект спутника, погибшего при аварии "Фрегата"

08:3420.12.2017
0240
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПодготовка к пуску ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный. Архивное фотоПодготовка к пуску ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

ТОКИО, 20 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Компания Astroscale Japan, создавшая спутник IDEA OAG 1 для отслеживания космического микромусора, не будет возобновлять этот проект после аварии разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками, об этом в интервью РИА Новости рассказала глава отдела по работе с прессой Тиэ Ногути.

Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б на стартовый комплекс космодрома Восточный
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Facebook
Представитель "Роскосмоса" рассказал о расследовании аварии с "Фрегатом"
"Спутник IDEA OAG 1 (Orbital Debris Monitoring) должен был отслеживать космический мусор, размеры которого не превышают нескольких миллиметров. Для нас это было трудное решение, мы взвешивали все "за" и "против", учитывая мнения партнеров и спонсоров. В результате компания пришла к мнению о нецелесообразности возобновления проекта и строительства IDEA OAG 2. Одним из факторов такого решения стало и то, что в настоящее время в недрах компании разрабатывается новый проект — спутник ELSA-d (End of Life Services by Astroscale — demonstration)", — сказала Ногути.

Новый спутник, создание которого должно быть полностью завершено к началу 2019 года, будет "охотиться" за крупным космическим мусором.

"Сейчас на орбите находится 1,4 тысячи действующих спутников, через 10 лет их число возрастет в 10 раз — до 14 тысяч. Если сейчас одна компания в среднем запускает только один спутник, то скоро сможет запускать по сто и тысяче спутников. Соответственно, будет расти и число спутников, вышедших из строя и превратившихся в космический мусор. Оставаясь на орбите, они могут вызвать поломки действующих спутников. Задача ELSA-d будет заключаться в том, чтобы удалять с орбиты эти неработающие объекты", — пояснила Ногути.

МУЧИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Представитель компании рассказала РИА Новости, что "с момента основания компании ее миссией была работа с космическим мусором".

"К сожалению, спутник IDEA OAG 1 не смог выполнить миссию по наблюдению за микроскопическим мусором. Начиная с этапа проектирования, нам помогали производители деталей, средства массовой информации и многие другие, и нам очень жаль, что эту миссию так и не удалось осуществить. Мы ждали официального сообщения российской стороны и теперь можем сказать о своем решении. В компании среди спонсоров и инвесторов было много мнений насчет того, как быть с продолжением проекта, и было много обсуждений вопроса", — сообщила представитель компании.

"Решение принималось мучительно, но в результате мы пришли к тому, чтобы не создавать второй такой же спутник", — добавила Ногути.

Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б на стартовый комплекс космодрома Восточный
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Facebook
"Разница двух школ": Роскосмос назвал причину неудачного пуска с Восточного
Она пояснила, что фоном для такого решения стало и то, что несколько лет назад, когда к разработке IDEA OAG 1 только приступили, в мире не было аналогов такого спутника для отслеживания микроскопического мусора. Это было инновационное решение, но сейчас ситуация изменилась. Подобными исследованиями стали заниматься в NASA и других космических центрах.

"Поэтому это решение шире (выводов, последовавших из-за аварии) и связано с видением развития компании в целом", — подчеркнула Ногути.

В то же время она сказала, что пока вопрос о том, на каком носителе ее компания собирается отправить в космос свой будущий спутник ELSA-d, еще не решен. Запуск спутника планируется на начало 2019 года.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 08.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена