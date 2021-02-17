Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/mks-1597788053.html
Корабль "Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме
Корабль "Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме
Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ручном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив на нее российские рационы питания, запасы... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:41
2021-02-17T09:41
соити ногути
кэтлин рубинс
протон-м
сергей рыжиков
тихий океан
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597520702_0:803:2048:1955_1920x0_80_0_0_33a7d3829b83e2b9e56a8da47ed52fd7.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ручном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив на нее российские рационы питания, запасы азота для компенсации утечки воздуха в модуле "Звезда" и клеевые накладки для ее устранения, трансляция ведется "Роскосмосом".Корабль был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".Стыковка "Прогресса МС-16" к МКС планировалась в 9.20 мск в автоматическом режиме, но на дальности примерно 20 метров до станции подмосковный Центр управления полетом дал команду космонавту Сергею Рыжикову осуществить причаливание грузовика в ручном телеоператорном режиме, что космонавт сделал в 9.27 мск. Согласно трансляции, "Прогресс" пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.Корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.Среди грузов "Прогресса" также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик были уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.На борту "Прогресса" на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которая была зафиксирована в сентябре 2019 года. Утечку вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых - длиной 4,5 сантиметра - экипаж станции обнаружил и временно заделал в конце 2020 года. В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать - армирующие накладки с клеевым соединением. Все это также имеется на "грузовике".В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС - 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210213/material-1597329811.html
https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html
тихий океан
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597520702_0:468:2049:2004_1920x0_80_0_0_a194a050b7eb46fa824b3de5cc002f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соити ногути, кэтлин рубинс, протон-м, сергей рыжиков, тихий океан, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)

Корабль "Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме

09:41 17.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур
Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ручном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив на нее российские рационы питания, запасы азота для компенсации утечки воздуха в модуле "Звезда" и клеевые накладки для ее устранения, трансляция ведется "Роскосмосом".
Корабль был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".
Стыковка "Прогресса МС-16" к МКС планировалась в 9.20 мск в автоматическом режиме, но на дальности примерно 20 метров до станции подмосковный Центр управления полетом дал команду космонавту Сергею Рыжикову осуществить причаливание грузовика в ручном телеоператорном режиме, что космонавт сделал в 9.27 мск. Согласно трансляции, "Прогресс" пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.
Корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 13:55
На МКС протестируют новый материал для защиты от радиации
Среди грузов "Прогресса" также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик были уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
На борту "Прогресса" на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которая была зафиксирована в сентябре 2019 года. Утечку вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых - длиной 4,5 сантиметра - экипаж станции обнаружил и временно заделал в конце 2020 года. В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать - армирующие накладки с клеевым соединением. Все это также имеется на "грузовике".
В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС - 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.
Спрайты - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 08:00Наука
Ученые объяснили загадочные огни, которые видели с МКС
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
 
Соити НогутиКэтлин РубинсПротон-МСергей РыжиковТихий океанМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния