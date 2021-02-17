https://ria.ru/20210217/mks-1597788053.html

Корабль "Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме

Корабль "Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме

Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ручном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив на нее российские рационы питания, запасы... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:41

2021-02-17T09:41

2021-02-17T09:41

соити ногути

кэтлин рубинс

протон-м

сергей рыжиков

тихий океан

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597520702_0:803:2048:1955_1920x0_80_0_0_33a7d3829b83e2b9e56a8da47ed52fd7.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ручном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив на нее российские рационы питания, запасы азота для компенсации утечки воздуха в модуле "Звезда" и клеевые накладки для ее устранения, трансляция ведется "Роскосмосом".Корабль был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".Стыковка "Прогресса МС-16" к МКС планировалась в 9.20 мск в автоматическом режиме, но на дальности примерно 20 метров до станции подмосковный Центр управления полетом дал команду космонавту Сергею Рыжикову осуществить причаливание грузовика в ручном телеоператорном режиме, что космонавт сделал в 9.27 мск. Согласно трансляции, "Прогресс" пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.Корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.Среди грузов "Прогресса" также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик были уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.На борту "Прогресса" на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которая была зафиксирована в сентябре 2019 года. Утечку вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых - длиной 4,5 сантиметра - экипаж станции обнаружил и временно заделал в конце 2020 года. В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать - армирующие накладки с клеевым соединением. Все это также имеется на "грузовике".В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС - 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210213/material-1597329811.html

https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html

тихий океан

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соити ногути, кэтлин рубинс, протон-м, сергей рыжиков, тихий океан, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)