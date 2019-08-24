На МКС заменят неисправный блок, приведший к отбою стыковки "Союза МС-14"

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты подмосковного Центра управления полётами проинформировали экипаж Международной космической станции (МКС), что неисправный усилитель сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", приведший в субботу к отбою стыковки корабля "Союз МС-14" со станцией, будет заменён экипажем станции после 27 августа.

Трансляция переговоров специалистов с экипажем МКС ведётся НАСА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа экипаж перестыкует корабль "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", а в ночь на 27 августа будет выполнена повторная попытка стыковки корабля "Союз МС-14" к модулю "Звезда".

Специалисты российского Центра управления полётами сообщили экипажу МКС, что в промежутке между перестыковкой "Союза МС-13" и повторной попыткой стыковки "Союза МС-14" будет проведён тест для того, чтобы убедиться в неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", который привёл к отбою стыковки "Союза МС-14".

Они отметили, что после 27 августа экипаж заменит усилитель на запасной.

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08.30 мск субботы корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Сообщалось, что состыковаться не удалось из-за неисправности системы сближения "Курс".