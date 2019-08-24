Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T18:33Z
https://ria.ru/20190824/1557867244.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155778/76/1557787634_0:100:2245:1363_1036x0_80_0_0_ee602fd34bd72e4ba83b04ebb7180577.jpg
РИА Новости

На МКС заменят неисправный блок, приведший к отбою стыковки "Союза МС-14"

18:33 24.08.2019
974
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты подмосковного Центра управления полётами проинформировали экипаж Международной космической станции (МКС), что неисправный усилитель сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", приведший в субботу к отбою стыковки корабля "Союз МС-14" со станцией, будет заменён экипажем станции после 27 августа.
Трансляция переговоров специалистов с экипажем МКС ведётся НАСА.
Робот Skybot F-850 (Федор)
Вчера, 12:15РИА Новости
Робот "Федор" спокоен и ждет стыковки с МКС
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа экипаж перестыкует корабль "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", а в ночь на 27 августа будет выполнена повторная попытка стыковки корабля "Союз МС-14" к модулю "Звезда".
Специалисты российского Центра управления полётами сообщили экипажу МКС, что в промежутке между перестыковкой "Союза МС-13" и повторной попыткой стыковки "Союза МС-14" будет проведён тест для того, чтобы убедиться в неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", который привёл к отбою стыковки "Союза МС-14".
Они отметили, что после 27 августа экипаж заменит усилитель на запасной.
Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08.30 мск субботы корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Сообщалось, что состыковаться не удалось из-за неисправности системы сближения "Курс".
1500120
Обсудить 0
Неудачная стыковка "Союза" с МКСМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал ситуацию вокруг неудачной стыковки "Союза" с МКС
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
22:10В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Лента новостейМолния