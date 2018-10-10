РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Пробы с корабля "Союз" переданы криминалистам, сообщил источник

Сюжет:
Расследование причин утечки воздуха на МКС (81)
(обновлено: 02:08 10.10.2018)
03620
© Фото : Роскосмос / Олег АртемьевКорабль Союз МС-09 c членами экипажа МКС. Архивное фотоКорабль Союз МС-09 c членами экипажа МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос / Олег Артемьев
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09", в котором ранее была обнаружено отверстие от сверла, а также стоявший в корабле пылевой фильтр, в который могла забиться металлическая стружка, переданы криминалистам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Корабль Союз МС-09. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
В НАСА ответили на заявление "Роскосмоса" об отверстии в "Союзе"
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что к расследованию причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09" привлечены правоохранительные органы.

"Во вторник в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" после посадки в Казахстане доставлен опечатанный спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08". В присутствии компетентных органов и руководства предприятия производилась выемка из капсулы доставленных грузов. Криминалистам передана укладка номер 111 с пылевым фильтром, стоявшим в космическом корабле "Союз МС-09", пробы с внутренней поверхности его бытового отсека, а также со скафандров экипажа", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что пробы с летных скафандров "Сокол" были взяты потому, что во время полугодовой экспедиции они хранятся в бытовом отсеке и на них могла осесть алюминиевая пыль, если сверление отверстия проводилось в космосе.

Корабль Союз МС-09, состыкованный с МКС. Архивное фото
© NASA
Рогозин рассказал о расследовании причин появления дыры в "Союзе"
Помимо того, рассказал собеседник, криминалисты на месте взяли пробы из спускаемого аппарата "Союз МС-08" и летных скафандров его экипажа.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с Международной космической станции экипаж корабля "Союз МС-08" привез на землю пылевой фильтр с космического корабля "Союз МС-09" и пробы мазков вокруг отверстия. Среди пыли попытаются найти следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. Если следы алюминия будут найдены в недоступных местах, на тех же скафандрах, которые не могли находиться в корабле на Земле, это будет говорить о том, что отверстие было сделано в условиях орбитального полета, пояснил источник.

В начале сентября сообщалось, что российским космонавтам на Международной космической станции поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", которые могли бы помочь расследованию. В частности, источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил РИА Новости, что поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, а также найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления.

Пятнадцатого ноября космонавты выйдут в открытый космос, вскроют противометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", чтобы осмотреть отверстие снаружи.

Корабль Союз МС-09. Архивное фото
© NASA
Источник рассказал, зачем на Землю вернули пылевой фильтр с "Союза"
Космический корабль "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого было обнаружено сквозное отверстие, будет находиться в составе МКС до декабря. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.

30 августа экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУПе решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена