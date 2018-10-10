Пробы с корабля "Союз" переданы криминалистам, сообщил источник

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09", в котором ранее была обнаружено отверстие от сверла, а также стоявший в корабле пылевой фильтр, в который могла забиться металлическая стружка, переданы криминалистам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что к расследованию причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09" привлечены правоохранительные органы.

"Во вторник в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" после посадки в Казахстане доставлен опечатанный спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08". В присутствии компетентных органов и руководства предприятия производилась выемка из капсулы доставленных грузов. Криминалистам передана укладка номер 111 с пылевым фильтром, стоявшим в космическом корабле "Союз МС-09", пробы с внутренней поверхности его бытового отсека, а также со скафандров экипажа", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что пробы с летных скафандров "Сокол" были взяты потому, что во время полугодовой экспедиции они хранятся в бытовом отсеке и на них могла осесть алюминиевая пыль, если сверление отверстия проводилось в космосе.

Помимо того, рассказал собеседник, криминалисты на месте взяли пробы из спускаемого аппарата "Союз МС-08" и летных скафандров его экипажа.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с Международной космической станции экипаж корабля "Союз МС-08" привез на землю пылевой фильтр с космического корабля "Союз МС-09" и пробы мазков вокруг отверстия. Среди пыли попытаются найти следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. Если следы алюминия будут найдены в недоступных местах, на тех же скафандрах, которые не могли находиться в корабле на Земле, это будет говорить о том, что отверстие было сделано в условиях орбитального полета, пояснил источник.

В начале сентября сообщалось, что российским космонавтам на Международной космической станции поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", которые могли бы помочь расследованию. В частности, источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил РИА Новости, что поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, а также найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления.

Пятнадцатого ноября космонавты выйдут в открытый космос, вскроют противометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", чтобы осмотреть отверстие снаружи.

Космический корабль "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого было обнаружено сквозное отверстие, будет находиться в составе МКС до декабря. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.

30 августа экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУПе решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.