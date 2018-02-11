На Байконуре перенесли пуск ракеты "Союз-2.1а"

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" перенесли на резервную дату 13 февраля, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Это произошло из-за автоматического выключения двигателей на старте. Причины произошедшего выясняются.

Старт был запланирован на 11:58:45 (мск) 11 февраля. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической области, повторный пуск состоится в 11:13 (мск), а стыковка с МКС — 15 февраля в 13:45 (мск).

По данным собеседника агентства, ракета не смогла стартовать в расчетное время, предположительно, из-за неполадок с бортовой цифровой вычислительной машиной.

Космический грузовик "Прогресс МС-08" впервые в истории должен был отправиться к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме и добраться до станции за три часа 27 минут.

Изначально по такой же схеме планировали отправить "Прогресс МС-07". Однако 12 октября прошлого года автоматика также отменила запуск. В резервную дату баллистические условия уже не позволили отправить грузовик по ускоренной схеме.

Сейчас самым быстрый способ попасть на МКС — полет по четырехвитковой схеме, который занимает порядка шести часов.

"Прогресс МС-08" должен доставить на МКС 1390 килограммов сухих грузов, топливо, воду и баллоны со сжатым воздухом и кислородом. В грузовом отсеке уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами, одеждой, лекарствами и средствами личной гигиены для членов экипажа.