https://ria.ru/20210115/mandelshtam-1592842140.html

Биография Осипа Мандельштама

Биография Осипа Мандельштама

Русский поэт, переводчик, критик, эссеист, литературовед Осип Эмильевич Мандельштам родился 15 января (3 января по старому стилю) 1891 года в Варшаве (Польша) в РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:40

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варшава

осип мандельштам

справки

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Русский поэт, переводчик, критик, эссеист, литературовед Осип Эмильевич Мандельштам родился 15 января (3 января по старому стилю) 1891 года в Варшаве (Польша) в семье кожевенника и мастера перчаточного дела. Старинный еврейский род Мандельштамов дал миру известных раввинов, физиков и врачей, переводчиков Библии и историков литературы. Вскоре после рождения Осипа Мандельштама его семья переехала в город Павловск под Петербургом, а затем в 1897 году – в Петербург.В 1900 году Мандельштам поступил в Тенишевское коммерческое училище. Большое влияние на формирование юноши во время учебы оказал преподаватель русской словесности Владимир Гиппиус. В училище Мандельштам начал писать стихи, одновременно он увлекся идеями эсеров.После окончания в 1907 году училища Мандельштам уехал в Париж, слушал лекции в Сорбонне. Во Франции Мандельштам открыл для себя старофранцузский эпос, поэзию Франсуа Вийона, Шарля Бодлера, Поля Верлена. Познакомился с поэтом Николаем Гумилевым.В 1909-1910 годах Мандельштам жил в Берлине, изучал философию и филологию в Гейдельбергском университете.В октябре 1910 года он вернулся в Петербург. Литературный дебют Мандельштама состоялся в августе 1910 года, когда в журнале "Аполлон" были напечатаны пять его стихотворений. В эти годы он увлекался идеями и творчеством поэтов-символистов, был частым гостем теоретика символизма Вячеслава Иванова, у которого собирались талантливые литераторы. В 1911 году Мандельштам поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. К этому времени он прочно вошел в литературную среду – стал членом группы акмеистов и организованного Николаем Гумилевым "Цеха поэтов", куда входили Анна Ахматова, Сергей Городецкий, Михаил Кузмин.В 1913 году в издательстве "Акмэ" вышла первая книга Мандельштама "Камень" с его стихами 1908-1913 годов. К этому времени поэт уже отошел от влияния символизма. В эти годы стихи Мандельштама часто печатались в журнале "Аполлон", молодой поэт завоевывал известность. В декабре 1915 года вышло второе издание "Камня" (издательство "Гиперборей"), по объему почти втрое больше первого (сборник был дополнен текстами 1914-1915 годов). В начале 1916 года на литературном вечере в Петрограде Мандельштам познакомился с Мариной Цветаевой. С этого вечера началась их дружба, своеобразным поэтическим итогом которой стало несколько стихотворений, посвященных друг другу. 1920-е годы были для Мандельштама временем интенсивной и разнообразной литературной работы. Вышли новые поэтические сборники: Tristia (1922), "Вторая книга" (1923), "Камень" (3-е издание, 1923). Стихи поэта печатались в Петрограде, Москве, Берлине. Мандельштам опубликовал ряд статей по важнейшим проблемам истории, культуры и гуманизма: "Слово и культура", "О природе слова", "Пшеница человеческая". В 1925 году Мандельштам выпустил автобиографическую книгу "Шум времени". Вышли несколько книг для детей: "Два трамвая", "Примус", "Шары". В 1928 году была опубликована последняя прижизненная книга стихов Мандельштама "Стихотворения", а чуть позже – сборник статей "О поэзии" и повесть "Египетская марка".Много времени Мандельштам отдавал переводческой работе. В совершенстве владея французским, немецким и английским языками, он брался (нередко в целях заработка) за переводы прозы современных зарубежных писателей. С особой тщательностью относился к стихотворным переводам, проявляя высокое мастерство. В 1930-е годы, когда началась открытая травля поэта и печататься становилось все труднее, перевод оставался той отдушиной, где поэт мог сохранить себя. В эти годы он перевел десятки книг.В 1930 году Мандельштам посетил Армению. Результатом этой поездки явилась проза "Путешествие в Армению" и стихотворный цикл "Армения", который был лишь частично опубликован в 1933 году.Осенью 1933 года Мандельштам написал эпиграмму против Сталина "Мы живем, под собою не чуя страны…", за которую в мае 1934 года был арестован. Поэта выслали в Чердынь на Северном Урале, где он пробыл две недели, заболел и попал в больницу. Затем он был выслан в Воронеж, где работал в газетах и журналах, на радио. После окончания срока ссылки Мандельштам вернулся в Москву, но здесь ему жить было запрещено. Поэт жил в Калинине (сейчас город Тверь).В мае 1938 года Мандельштама вновь арестовали. Приговор – пять лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Этапом был отправлен на Дальний Восток.Умер Осип Мандельштам 27 декабря 1938 года в больничном бараке в пересыльном лагере на Второй речке (сейчас в черте города Владивостока).Имя Осипа Мандельштама оставалось в СССР под запретом около 20 лет.Жена поэта Надежда Мандельштам и друзья поэта сохранили его стихи, которые в 1960-х годах стало возможным опубликовать. В настоящее время изданы все произведения Мандельштама.В 1991 году в Москве было создано Мандельштамовское общество, целью которого является собирание, сохранение, изучение и популяризация творческого наследия одного из великих русских поэтов XX столетия. С 1992 года Мандельштамовское общество базируется в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). В апреле 1998 года как совместный проект университета и Мандельштамовского общества был открыт Кабинет мандельштамоведения научной библиотеки РГГУ. В 2011 году в городе Фрязино Московской области открылся первый музей Осипа Мандельштама. С 2015 года в Воронеже проходит фестиваль "Мандельштамфест". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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