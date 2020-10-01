https://ria.ru/20201001/khamatova-1577939247.html

Биография Чулпан Хаматовой

Актриса театра и кино Чулпан Наилевна Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани в семье инженеров. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T04:09

2020-10-01T04:09

2020-10-01T04:09

чулпан хаматова

справки

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Актриса театра и кино Чулпан Наилевна Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани в семье инженеров. В детстве занималась фигурным катанием, с восьмого класса училась в математической школе при Казанском университете.Сдав на отлично выпускные экзамены в школе, она была зачислена в Казанский финансово-экономический институт, но ушла из вуза и поступила в Казанское театральное училище. Позднее она перевелась<a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4584/bio/" target="_blank"> в ГИТИС</a> на курс режиссера Алексея Бородина. Выступать на сценах московских театров Чулпан Хаматова начала еще во время учебы. В 1995 году в Театре Луны играла в "Мечтах маленького Робинзона" и "Фанта-инфанта", в Театре Антона Чехова – в "Позе эмигранта", а также в спектакле "Чествование", поставленном в 1997 году.В 1996 году в Российском молодежном театре она исполняла роли Дуни Раскольниковой в "Преступлении и наказании" по Федору Достоевскому и Анны Франк в "Дневнике Анны Франк" по пьесе Фрэнсис Гудрич и Альберта Хаккета.С 1998 года Чулпан Хаматова – актриса Московского театра "Современник". Ее дебютом стала роль Патриции Хольман в спектакле "Три товарища" Эриха Марии Ремарка.Хаматова играла в постановках "Мамапапасынсобака" Биляны Срблянович (Андрия), "Гроза" по Александру Островскому (Катерина), "Голая пионерка" Михаила Кононова (Маша Мухина), "Антоний&Клеопатра. Версия" Олега Богаева и Кирилла Серебренникова (Клеопатра), "Три сестры" по Антону Чехову (Маша), "Играем…Шиллера!" (Мария Стюарт), "Скрытая перспектива" Дональда Маргулиса (Сара Гудвин), "Двое на качелях" Уильяма Гибсона (Гитель Моска).В текущем репертуаре театра актриса играет <a href="https://sovremennik.ru/actors/chulpan-khamatova/" target="_blank">в постановке "Враги. История любви"</a> по роману Исаака Башевиса Зингера (Маша). Хаматова активно <a href="https://theatreofnations.ru/people/chulpan-hamatova" target="_blank">сотрудничает с Театром наций</a>, она занята в спектаклях "Бедная Лиза" по Николаю Карамзину на музыку Леонида Десятникова, "Иванов" Антона Чехова, "Рассказы Шукшина", "Фрекен Жюли" Августа Стриндберга, "Укрощение строптивой" Уильяма Шекспира, "Иранская конференция" Ивана Вырыпаева. 14 октября 2020 года в Театре наций запланирована <a href="https://theatreofnations.ru/performances/gorbachev-1" target="_blank">премьера спектакля "Горбачев"</a> Алвиса Херманиса, где главную роль исполняет Чулпан Хаматова. <a href="https://gogolcenter.com/we/chulpan-xamatova/" target="_blank">В "Гоголь-центре"</a> актриса занята в спектаклях "Две комнаты" и "Мандельштам. Век-волкодав". В 2003 году она сыграла роль Виолы в спектакле австрийского режиссера Михаэля Штурмингера по Уильяму Шекспиру Was ihr wollt (Sommerspiele Perholzdorf, Австрия).Дебют Чулпан Хаматовой в кино состоялся в 1997 году в фильме Вадима Абдрашитова "Время танцора", затем она снялась в роли Риты в драме Валерия Тодоровского "Страна глухих" (1998). После выхода этого фильма и зрители, и критики признали ее одной из самых талантливых молодых актрис отечественного кино.В 1999 году с участием актрисы вышли картины "Лунный папа" режиссера Бахтиера Худойназарова и "Тувалу" немецкого режиссера Фейта Хельмера.Она играла в немецких фильмах "Виктор Фогель – король рекламы" (Viktor Vogel - Commercial Man, 2001), "Гуд бай, Ленин!" (Good bye, Lenin!, 2003), "Колыбельные" (Schläft ein Lied in allen Dingen, 2009), австрийской картине "Сукин сын" (Hurensohn, 2004).Среди многочисленных работ актрисы <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4584/works/" target="_blank">в российском кино</a> – главные роли в фильмах Garpastum (2005), "Бумажный солдат" (2008), "Домовой" (2008), "Событие" (2010), "Под электрическими облаками" (2015), "Синдром Петрушки" (2015), "ВМаяковский" (2018), "Найти и полюбить" (2018), сериалах "Дети Арбата" (2004), "Гибель Империи" (2005), "Доктор Живаго" (2005), "Достоевский" (2010), "Башня" (2010), "Пепел" (2013) и др.В апреле 2020 году по телеканалу "Россия" был показан восьмисерийный сериал <a href="https://ria.ru/20200429/1570742180.html" target="_blank">"Зулейха открывает глаза"</a> по бестселлеру Гузель Яхиной с Чулпан Хаматовой в главной роли.В 2020 году на фестивале "Кинотавр" была представлена биографическая драма режиссера Оксаны Карас <a href="https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html" target="_blank">"Доктор Лиза"</a> о благотворителе Елизавете Глинке, где Хаматова сыграла главную роль. Фильм завоевал приз зрительских симпатий фестиваля.Хаматова ведет большую общественную работу. В 2006 году она стала соучредителем <a href="https://podari-zhizn.ru/main/node/2" target="_blank">фонда "Подари жизнь"</a>, который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями. В 2018 году <a href="https://ast.ru/news/nnn-m10-y18-nastupit-vremya-kolot-led/" target="_blank">вышла книга</a> Чулпан Хаматовой и Катерины Гордеевой "Время колоть лед". Творчество актрисы отмечено многими профессиональными и государственными наградами. В 2012 году Чулпан Хаматова была удостоена звания <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/34951" target="_blank">Народная артистка РФ (2012)</a>. Она является <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/21015" target="_blank">дважды лауреатом Государственной премии РФ</a> в области литературы и искусства за 2003 год и за 2014 год. Последнюю из них она <a href="http://ria.ru/disabled_deti/20150610/1069243626.html" target="_blank">перечислила на помощь детям</a> с онкологическими и гематологическими заболеваниями.В 2006 году она была награждена российским <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/23675" target="_blank">орденом Дружбы</a>. Среди профессиональных наград актрисы – премия "Золотая маска", премия ТЭФИ (2006, 2014), "Золотой Орел" (2007), "Хрустальная Турандот" (2009), а также премии "Известность" и "Своя колея" (обе – 2011).Актриса является <a href="https://www.kzn.ru/o-kazani/pochetnye-grazhdane-kazani/" target="_blank">почетным гражданином города Казани (2017)</a>.Чулпан Хаматова замужем за актером, режиссером и продюсером Александром Шейном. У актрисы <a href="http://sobesednik.ru/chronicle/jg-32-10-hamatova" target="_blank">трое детей</a>. <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4583/bio/" target="_blank">Брат</a> Чулпан Хаматовой – актер театра и кино Шамиль Хаматов. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чулпан хаматова, справки