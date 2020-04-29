"Зулейха открывает глаза" установил несколько телевизионных рекордов

"В 2002 году это было новшеством и мало кто верил в успех. Мы сделали первую работу "Идиот", которая стала очень популярной. Теперь поняли, что настало время современных авторов. У нас есть три работы: "Ненастье" режиссера Сергея Урсуляка, которой мы очень гордимся, "Зулейха открывает глаза", а в монтаже у нас "Обитель" Захара Прилепина. Этим проектом руководит Александр Велединский", — рассказал на пресс-конференции в марте этого года директор телеканала "Россия" и продюсер Антон Златопольский.