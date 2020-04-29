"Зулейха открывает глаза" установил несколько телевизионных рекордов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На прошлой неделе телеканал "Россия" завершил показ восьмисерийного фильма "Зулейха открывает глаза" по бестселлеру Гузель Яхиной. Он установил несколько телевизионных рекордов, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Зулейха открывает глаза" возглавил рейтинг топ-10 премьерных сериалов всего будничного прайма 2020 года в аудиториях "18+" и "4+". Средняя доля в совершеннолетних зрителей составила 20,9% (при рекордном среднем рейтинге в 7,4%), а средняя доля в группе от четырех лет и выше — 20% (усредненный рейтинг 6,4%).
Многосерийный фильм стал еще и самой рейтинговой премьерой серди всех телеканалов в аудиториях "18+" и "4+" начиная с 1 января 2019 года. В 2018 году этот рекорд был обойден только исторической драмой "Годунов", который тоже выходил на "России".
Сериал смотрели не только по телевизору, но и в интернете. По данным на 27 апреля 2020 года, все серии суммарно набрали 18,4 млн просмотров на YouTube, а каждый эпизод в день премьеры становился трендом в русскоязычном сегменте.
"Зулейха открывает глаза" продолжает многолетнюю традицию телеканала "Россия" — экранизировать наиболее значительные произведения классической и современной русской литературы.
"В 2002 году это было новшеством и мало кто верил в успех. Мы сделали первую работу "Идиот", которая стала очень популярной. Теперь поняли, что настало время современных авторов. У нас есть три работы: "Ненастье" режиссера Сергея Урсуляка, которой мы очень гордимся, "Зулейха открывает глаза", а в монтаже у нас "Обитель" Захара Прилепина. Этим проектом руководит Александр Велединский", — рассказал на пресс-конференции в марте этого года директор телеканала "Россия" и продюсер Антон Златопольский.
Главные роли в картине Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза" исполнили Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Роман Мадянов.