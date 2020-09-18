https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html
Фильм "Доктор Лиза" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"
Биографическая драма режиссера Оксаны Карас "Доктор Лиза" стала обладателем приза зрительский симпатий на фестивале "Кинотавр", голосование велось на сайте... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:39
2020-09-18T15:39
2020-09-18T17:13
культура
россия
кино и сериалы
елизавета глинка
кинотавр
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<strong>СОЧИ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Биографическая драма режиссера <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Karas/" target="_blank" data-auto="true">Оксаны Карас</a> "Доктор Лиза" стала обладателем приза зрительский симпатий на фестивале "Кинотавр", голосование велось на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Kinopoisk/" target="_blank" data-auto="true">КиноПоиска</a>"."Доктор Лиза" — история о 24 часах из жизни врача-реаниматолога, основательницы фонда "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_pomoshh/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая помощь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Doktor_Liza_Elizaveta_Glinka/" target="_blank" data-auto="true">Елизаветы Глинки</a>, погибшей в 2016 году. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Но до этого предстоит одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд "Справедливая помощь" принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей. Главную роль в фильме исполнила <a href="http://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova/" target="_blank" data-auto="true">Чулпан Хаматова</a>. По итогам зрительского голосования картина набрала 8,5 из 10 баллов.На втором месте – "Пугало" (8 баллов) режиссера Дмитрия Давыдова. Это мистическая драма о якутской знахарке-изгое и первый в истории конкурсной программы "Кинотавра" фильм из Республики Саха.На третьем месте — фильм "Китобой" Филиппа Юрьева (7,9 баллов), победивший в параллельной программе Венецианского кинофестиваля. "Китобой" — история из жизни юного чукотского охотника Лешки, впервые и сильно влюбившегося в молчаливую девушку из видеочата.Голосование за приз зрительских симпатий уже третий год проходит онлайн в официальном приложении "Кинотавра". В прошлом году приз зрительских симпатий достался комедии Анны Пармас "Давай разведемся".
https://ria.ru/20200910/glinka-1577030841.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кино и сериалы, елизавета глинка, кинотавр