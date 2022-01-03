https://ria.ru/20220103/knigi-1766472500.html

Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева

Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева - РИА Новости, 03.01.2022

Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева

Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать Алла Пугачева, в интервью литературному критику Галине Юзефович. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:00

2022-01-03T15:00

2022-01-03T15:00

марина цветаева

алла пугачева

анна ахматова

константин коровин

максим галкин

осип мандельштам

культура

знаменитости

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать Алла Пугачева, в интервью литературному критику Галине Юзефович.Также Галкин рассказал, что Пугачева обожает жуткий, по его словам, роман "Долина кукол", про Голливуд."Долину кукол" написала американский автор Жаклин Сюзанн в 1966 году. Роман стал бестселлером десятилетия и рассказывает о трех женщин, которые занимаются своими партерами и достигают большого успеха. Причем главные героини списаны с реальных знаменитостей.Из поэзии Пугачева часто читает Цветаеву, Ахматову, Мандельштама. Также Галкин признался, что артистка все время "слушает и читает присланные стихи".

https://ria.ru/20211224/trailer-1765172826.html

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марина цветаева, алла пугачева, анна ахматова, константин коровин, максим галкин, осип мандельштам, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, книги