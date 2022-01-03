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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220103/knigi-1766472500.html
Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева
Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева - РИА Новости, 03.01.2022
Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева
Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать Алла Пугачева, в интервью литературному критику Галине Юзефович. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:00
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алла пугачева
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культура
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать Алла Пугачева, в интервью литературному критику Галине Юзефович.Также Галкин рассказал, что Пугачева обожает жуткий, по его словам, роман "Долина кукол", про Голливуд."Долину кукол" написала американский автор Жаклин Сюзанн в 1966 году. Роман стал бестселлером десятилетия и рассказывает о трех женщин, которые занимаются своими партерами и достигают большого успеха. Причем главные героини списаны с реальных знаменитостей.Из поэзии Пугачева часто читает Цветаеву, Ахматову, Мандельштама. Также Галкин признался, что артистка все время "слушает и читает присланные стихи".
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марина цветаева, алла пугачева, анна ахматова, константин коровин, максим галкин, осип мандельштам, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, книги
15:00 03.01.2022
 
Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева

По словам телеведущего, большинство книг, которые назвала Пугачева, сам он не читал

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать Алла Пугачева, в интервью литературному критику Галине Юзефович.

"Большинство книг, которые она называла, я не читал, — признался телеведущий. — Ее настольная книга — двухтомник воспоминаний Константина Коровина, она его обожает. Всегда с удовольствием мне его пересказывала."

Также Галкин рассказал, что Пугачева обожает жуткий, по его словам, роман "Долина кукол", про Голливуд.
"Она все время, видя, кого-то на эстраде, говорит: "вот в "Долине кукол" был такой персонаж", — поделился он.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Максим Галкин
"Долину кукол" написала американский автор Жаклин Сюзанн в 1966 году. Роман стал бестселлером десятилетия и рассказывает о трех женщин, которые занимаются своими партерами и достигают большого успеха. Причем главные героини списаны с реальных знаменитостей.
Из поэзии Пугачева часто читает Цветаеву, Ахматову, Мандельштама. Также Галкин признался, что артистка все время "слушает и читает присланные стихи".
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