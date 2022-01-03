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Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева
Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева - РИА Новости, 03.01.2022
Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева
Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать Алла Пугачева, в интервью литературному критику Галине Юзефович. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:00
2022-01-03T15:00
2022-01-03T15:00
марина цветаева
алла пугачева
анна ахматова
константин коровин
максим галкин
осип мандельштам
культура
знаменитости
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать Алла Пугачева, в интервью литературному критику Галине Юзефович.Также Галкин рассказал, что Пугачева обожает жуткий, по его словам, роман "Долина кукол", про Голливуд."Долину кукол" написала американский автор Жаклин Сюзанн в 1966 году. Роман стал бестселлером десятилетия и рассказывает о трех женщин, которые занимаются своими партерами и достигают большого успеха. Причем главные героини списаны с реальных знаменитостей.Из поэзии Пугачева часто читает Цветаеву, Ахматову, Мандельштама. Также Галкин признался, что артистка все время "слушает и читает присланные стихи".
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марина цветаева, алла пугачева, анна ахматова, константин коровин, максим галкин, осип мандельштам, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, книги
Максим Галкин рассказал, что читает Алла Пугачева
По словам телеведущего, большинство книг, которые назвала Пугачева, сам он не читал