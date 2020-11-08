Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20201108/poeziya-1583425480.html
Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?
Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?
Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается Ямб от Хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.
2020-11-08T12:00
2020-11-08T12:00
подкаст
эдгар аллан по
оскар уайльд
уильям шекспир
иоганн гете
гавриил державин
осип мандельштам
евгений евтушенко
вера полозкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583428833_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_1214047be6c1e1e1b53a13b3f1bd4670.jpg
Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?
Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается Ямб от Хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583428833_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_82be7e83fa7e2f55faec03a60d58bec7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, эдгар аллан по, оскар уайльд, уильям шекспир, иоганн гете, гавриил державин, осип мандельштам, евгений евтушенко, вера полозкова, роберт рождественский, афанасий фет, игорь северянин (лотарев), николай гумилев, борис пастернак, федор тютчев, николай некрасов, владимир высоцкий (автор песен), булат окуджава, анна ахматова, иосиф бродский, александр блок (поэт), марина цветаева, а. с. пушкин, владимир маяковский, михаил ломоносов, михаил лермонтов, сергей есенин, русский язык в мире

Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

12:00 08.11.2020
 
Как это по-русски
Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?
12:00
Читать ria.ru в
Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается Ямб от Хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Как это по-русскиПодкастЭдгар Аллан ПоОскар УайльдУильям ШекспирИоганн ГетеГавриил ДержавинОсип МандельштамЕвгений ЕвтушенкоВера ПолозковаРоберт РождественскийАфанасий ФетИгорь Северянин (Лотарев)Николай ГумилевБорис ПастернакФедор ТютчевНиколай НекрасовВладимир Высоцкий (автор песен)Булат ОкуджаваАнна АхматоваИосиф БродскийАлександр Блок (поэт)Марина ЦветаеваА. С. ПушкинВладимир МаяковскийМихаил ЛомоносовМихаил ЛермонтовСергей ЕсенинРусский язык в мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Грузинская полиция снова разгоняет акцию протеста около ЦИК водометом
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
Лента новостейМолния