https://ria.ru/20201108/poeziya-1583425480.html

Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается Ямб от Хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.

2020-11-08T12:00

2020-11-08T12:00

2020-11-08T12:00

подкаст

эдгар аллан по

оскар уайльд

уильям шекспир

иоганн гете

гавриил державин

осип мандельштам

евгений евтушенко

вера полозкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583428833_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_1214047be6c1e1e1b53a13b3f1bd4670.jpg

Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной? Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке? Почему наша поэзия богаче западной? Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается Ямб от Хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, эдгар аллан по, оскар уайльд, уильям шекспир, иоганн гете, гавриил державин, осип мандельштам, евгений евтушенко, вера полозкова, роберт рождественский, афанасий фет, игорь северянин (лотарев), николай гумилев, борис пастернак, федор тютчев, николай некрасов, владимир высоцкий (автор песен), булат окуджава, анна ахматова, иосиф бродский, александр блок (поэт), марина цветаева, а. с. пушкин, владимир маяковский, михаил ломоносов, михаил лермонтов, сергей есенин, русский язык в мире