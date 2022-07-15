https://ria.ru/20220715/rukopis-1802828155.html
Письмо и рукописи Гумилева продали на аукционе в Москве за 6,5 млн руб
Письмо и рукописи Гумилева продали на аукционе в Москве за 6,5 млн руб - РИА Новости, 15.07.2022
Письмо и рукописи Гумилева продали на аукционе в Москве за 6,5 млн руб
Неопубликованное письмо Николая Гумилева и рукописи поэта были проданы на торгах аукционного дома "Литфонд" за 6,5 миллионов рублей, также с молотка ушли... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:39
2022-07-15T17:39
2022-07-15T18:19
культура
культура
новости культуры
сергей есенин
николай гумилев
марина цветаева
аукционный дом "литфонд"
париж
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Неопубликованное письмо Николая Гумилева и рукописи поэта были проданы на торгах аукционного дома "Литфонд" за 6,5 миллионов рублей, также с молотка ушли рукописи Сергея Есенина и книга Марины Цветаевой, сообщает пресс-служба аукционного дома.Оно было написано 22-летним Гумилевым во время его обучения в Сорбонне и адресованное художнику Мстиславу Фармаковскому, в нем поэт делится с другом Фармаковским переживаниями по поводу финансовых трудностей и приобретенных в Париже привычек.Письма Гумилева не встречаются на антикварном рынке, так как почти все находятся в государственных хранилищах. Проданный на торгах экземпляр был заявлен с рукописями стихотворений "Андрогин" и "Одержимый", написанными в 1908 году – все вместе оформлено в издание "Романтические цветы" 1918 года.Также за 2 миллиона рублей был продан сборник стихов Осипа Мандельштама "Камень. Стихи" с автографом поэта, а за 1,1 миллиона рублей — вторая книга Марины Цветаевой, изданная менее чем за полгода до самоубийства поэтессы.Кроме того, представленная на торгах рукопись стихотворения "Вижу сон. Дорога черная" Сергея Есенина 1925 года покинула аукцион за 320 тысяч рублей, под стихотворением стоит подпись "Сергей Есенин". Также за 250 тысяч рублей была продана книга "Голубень" Есенина с его автографом к другу Евгению Соколу, а также с автографом самого Сокола.
https://ria.ru/20220714/seyf-1802357034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, сергей есенин, николай гумилев, марина цветаева, аукционный дом "литфонд", париж, парижский университет сорбонна, осип мандельштам
17:39 15.07.2022 (обновлено: 18:19 15.07.2022)
Письмо и рукописи Гумилева продали на аукционе в Москве за 6,5 млн руб
Письмо и рукописи Николая Гумилева продали на аукционе в Москве за 6,5 млн руб
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Неопубликованное письмо Николая Гумилева и рукописи поэта были проданы на торгах аукционного дома "Литфонд" за 6,5 миллионов рублей, также с молотка ушли рукописи Сергея Есенина и книга Марины Цветаевой, сообщает пресс-служба аукционного дома.
"Аукционный дом "Литфонд" провел торги, на которых самым дорогим лотом стало неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Николая Гумилева от 1908 года, ушедшие с молотка по ставке 6 500 000 рублей", — говорится в сообщении.
Оно было написано 22-летним Гумилевым во время его обучения в Сорбонне и адресованное художнику Мстиславу Фармаковскому, в нем поэт делится с другом Фармаковским переживаниями по поводу финансовых трудностей и приобретенных в Париже привычек.
Письма Гумилева не встречаются на антикварном рынке, так как почти все находятся в государственных хранилищах. Проданный на торгах экземпляр был заявлен с рукописями стихотворений "Андрогин" и "Одержимый", написанными в 1908 году – все вместе оформлено в издание "Романтические цветы" 1918 года.
"Шелковый переплет с ручной росписью, если верить коллекционерской легенде, был тоже изготовлен самим поэтом", — добавили в пресс-службе.
Также за 2 миллиона рублей был продан сборник стихов Осипа Мандельштама "Камень. Стихи" с автографом поэта, а за 1,1 миллиона рублей — вторая книга Марины Цветаевой, изданная менее чем за полгода до самоубийства поэтессы.
Кроме того, представленная на торгах рукопись стихотворения "Вижу сон. Дорога черная" Сергея Есенина 1925 года покинула аукцион за 320 тысяч рублей, под стихотворением стоит подпись "Сергей Есенин". Также за 250 тысяч рублей была продана книга "Голубень" Есенина с его автографом к другу Евгению Соколу, а также с автографом самого Сокола.