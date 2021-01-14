https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592987278.html

Российский еврейский конгресс проведет вечер памяти Мандельштама

Российский еврейский конгресс проведет вечер памяти Мандельштама

Российский еврейский конгресс проведет онлайн-встречу, приуроченную к 130-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:39

2021-01-14T11:39

2021-01-14T11:41

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российский еврейский конгресс проведет онлайн-встречу, приуроченную к 130-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама, говорится в сообщении пресс-службы РЕК."В четверг, 14 января, в день 130-летия со дня рождения поэта Осипа Мандельштама, Российский еврейский конгресс совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ проведут в онлайн мандельштамовский вечер "Я рожден в ночь с второго на третье января…", - говорится в сообщении.Литературный вечер начнется в 19.00, трансляцию можно будет увидеть на страницах РЕК в Facebook и YouTube. На вечере покажут фрагмент документального фильма Елены Якович "Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой", видеоприветствие Софьи Ивич-Богатыревой, профессора Денверского университета, которой посвящен этот фильм.Во встрече примут участие директор Музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, директор Мандельштамовского центра НИУ "Высшая школа экономики" Павел Нерлер, первый секретарь Союза писателей Москвы, литературовед Евгений Сидоров, член Общественного совета РЕК режиссер-документалист Елена Якович, президент РЕК Юрий Каннер. Видеообращения также подготовили поэт Евгений Бунимович и писатель Евгений Водолазкин. Ведущий паблик-тока - журналист, член Общественного совета РЕК Михаил Гуревич."Для Российского еврейского конгресса большая честь широко участвовать в программе мероприятий, посвященных юбилею Осипа Мандельштама. Этот великий поэт принадлежит всему человечеству, мировой культуре. Но еврейская рефлексия его творчества, его еврейско-российская судьба заставляют нас относиться к нему по-особому", - приводят в РЕК слова президента организации Юрия Каннера.Литературный вечер - первое в России событие в программе торжественных мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама."Одним из главных событий юбилейного года станет открытие в "Музее истории литературы XX века" 15 марта в центральном здании ГМИРЛИ имени В.И. Даля постоянной экспозиции "Улица Мандельштама: Осип и Надежда", посвященной жизни, творчеству и посмертной судьбе поэта. Концепция экспозиции была разработана музеем совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект осуществлен при поддержке Российского еврейского конгресса", - добывали в РЕК."Помимо мандельштамовского вечера мы поддержали и главный проект к юбилею поэта - посвященную ему постоянную экспозицию в Музее истории российской литературы на Зубовском. То, что до 130-летнего юбилея Мандельштама такой экспозиции в Москве не было, мы посчитали проблемой, которую необходимо было решать. В этом одна из задач РЕК - реагировать на современную культурную ситуацию, отвечать на культурные вызовы", - заключил Каннер.

https://ria.ru/20201119/jojo-1585328803.html

https://ria.ru/20201229/prazdnik-1591323002.html

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