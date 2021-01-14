https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html

Открыть Мандельштама. Стихи поэта в исполнении современных рок-групп

Открыть Мандельштама. Стихи поэта в исполнении современных рок-групп

Четырнадцатого января исполняется 130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Юбилею не сопутствуют громкие празднования — Мандельштам и сегодня остается... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T08:00

2021-01-14T08:00

2021-01-14T08:00

культура

музыка

книги

осип мандельштам

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Четырнадцатого января исполняется 130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Юбилею не сопутствуют громкие празднования — Мандельштам и сегодня остается "большим поэтом своего круга". Пожалуй, любой интеллигентный человек может процитировать несколько стихотворений Осипа Эмильевича, но всенародной известности у его творчества до сих пор нет. А между тем Мандельштам и был, и есть — одна из крупнейших фигур русской поэзии первой половины ХХ века.Судьба поэтаУ Осипа Мандельштама в некотором роде эталонная судьба поэта, не желавшего идти ни на какие политические компромиссы и за силой собственного творчества не различившего реальной опасности. Мандельштам сложен — и вместе с тем формально конкретен. Возьмите его "Ламарка" — одно из самых непростых для толкования стихотворений во всей русской поэзии. Текст полон множества сложных символов, в нем несколько смысловых пластов, но вместе с тем написан он потрясающе точной, чеканной рифмовкой.Так было с Мандельштамом всегда: современники им восхищались и ценили его, но одновременно поражались силе творческого гения и порой откровенно не понимали. А он был человеком творчества, чистого творчества, который даже собственное мировоззрение укладывал в скупую и емкую стихотворную формулу: "Потому что не волк я по крови своей — и меня только равный убьет".Стихи Мандельштама невероятно певучи, в них есть явная музыкальная гармония, не зря его строчки уже много лет так любимы бардами. Свыше полусотни стихотворений Осипа Эмильевича стали песнями — у одной только "Бессонницы" пять разных музыкальных версий. Любовь к Мандельштаму, в советские годы входившему в корпус "забытых поэтов", была своеобразным "паролем для своих", родных по духу знатоков поэзии и — в том числе — печальных страниц отечественной истории.Больше, чем поэт Мандельштама любили и рок-музыканты: то тут, то там на сейшенах семидесятых кто-то передавал кому-то затасканный ксерокс его эмигрантского сборника. Книжки выдавали на одну ночь, передавали как святыню, а строчки — без указания автора — переписывали в тетрадки и учили наизусть.Самому Осипу Мандельштаму такая связь с миром музыки понравилась бы невероятно — он от природы был фантастически музыкален. Даже в нотной записи видел внутреннюю поэтику и писал, к примеру, так: "Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз…" Он называл музыку первоосновой жизни, которая "содержит атомы нашего бытия". Современники вспоминали, с какой страстью Мандельштам отдавался прослушиванию музыки, часто посещая концерты. Да и просто при малейшей возможности услышать пение или музицирование он всегда оказывался тут как тут. Даже собственные стихи читал, не просто ритмизуя, а как бы пропевая строчки. Волошин вспоминал: "Мандельштам не хочет разговаривать стихом — это прирожденный певец".Музыка в стихахИ тем прекраснее, что в год юбилея его строчки снова зазвучали в мелодиях песен. Больше двадцати современных музыкантов объединились в рамках проекта "Сохрани мою речь навсегда" и выпустили альбом на стихи Мандельштама.Каждый сам выбирал стихотворение, которое хочет положить на музыку. И, соответственно, не было никаких стилистических предпочтений — состав артистов поражает. Здесь есть признанные звезды, как Леонид Агутин или Илья Лагутенко, и совсем молодые музыканты, представители поп-индустрии и рок-музыки, авангарда и мейнстрима.Так что выбор треков тоже невероятно интересен. Например, у группы Tequilajazzz — композиция на "Не говори никому": "В нем есть невероятное ощущение Вселенной, подвешенной на ниточке…" А группа "Курара" так описала впечатления от стихотворения "Кинематограф": "Песня получилась о любви и ненависти — о чем еще может быть песня?!"Одной из жемчужин альбома наверняка станет "Веницейская жизнь", исполненная группой Mgzavrebi на грузинском языке в переводе Джемала Аджиашвили. С Грузией Мандельштама многое связывало, его "Тифлисский цикл" в свое время наполнил новым воздухом творчество поэта, так что в песне прозвучит особая гармония с биографией Осипа Эмильевича.Молодое поколение, увы, не читает стихов и, возможно, не знает Мандельштама. Но если "Сохрани мою речь навсегда" позволит открыть для себя великого поэта — тогда задача окажется выполненной. Хотя бы на малую долю от того признания, которого он, бесспорно, заслуживает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, книги, осип мандельштам