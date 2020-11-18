Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201118/mandelshtam-1585172169.html
Леонид Агутин и Noize MC записали песни к 130-летию Осипа Мандельштама
Леонид Агутин и Noize MC записали песни к 130-летию Осипа Мандельштама
Леонид Агутин и Noize MC записали песни для трибьют-альбома к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама на стихи поэта, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:51
2020-11-18T14:51
культура
музыка
книги
новости культуры
осип мандельштам
илья лагутенко
noize mc (иван алексеев)
леонид агутин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172389_0:245:1094:860_1400x0_80_0_0_305a417693adcbb3296a48d3884c593a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Леонид Агутин и Noize MC записали песни для трибьют-альбома к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама на стихи поэта, сообщила пресс-служба проекта."В день рождения поэта, 14 января 2021 года на официальном сайте проекта "Сохрани мою речь навсегда" появятся ссылки для прослушивания трибьют-альбома на всех доступных музыкальных стриминговых платформах. В числе исполнителей: Zoloto, Илья Лагутенко, Леонид Агутин, Shortparis, IOWA, Сансара, Noize MC, "Обе две", Порнофильмы и многие другие. Автор идеи и главный продюсер проекта — кинорежиссер Рома Либеров", - сообщила пресс-служба.Леонид Агутин исполнит песню на стих "Золотистого меда струя из бутылки текла" (1917)."У меня такое же мироощущение, как у автора, я чувствую его, понимаю. Меня иногда мучают приступы ностальгии и сожаления о том, что это время уже прошло, даже когда оно еще не прошло, когда я сам его еще живу, но уже испытываю по нему ностальгию. Мы живем ради наших воспоминаний, потому что все проходит, а остаются с нами именно они. А в случае Осипа Мандельштама — остаются с нами со всеми", — приводит слова музыканта пресс-служба.Noize MC создал композицию на произведение Мандельштама "За гремучую доблесть грядущих веков" (1931)."Пожалуй, это один из самых необычных треков в моей дискографии — я в такой манере никогда ещё не пел, эти стихи как бы сами продиктовали такую странную интонацию и манеру. Нам захотелось создать некую сибирскую шаманскую атмосферу, чтобы подчеркнуть соответствующие образы в тексте. В качестве третьего куплета я использовал не вошедшие в итоговый вариант "черновые" строки, позже, очевидно, вылившиеся в совсем другое стихотворение — в жутковатую, как мрачная сказка, "Неправду", — цитирует рэпера пресс-служба.
https://ria.ru/20201117/agutin-1584955926.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172389_0:142:1094:963_1400x0_80_0_0_37ad25d23087af057f27dca695dca758.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, книги, новости культуры, осип мандельштам, илья лагутенко, noize mc (иван алексеев), леонид агутин

Леонид Агутин и Noize MC записали песни к 130-летию Осипа Мандельштама

14:51 18.11.2020
 
© @mandelstam130/InstagramСкриншот страницы mandelstam130 в Instagram
Скриншот страницы mandelstam130 в Instagram - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© @mandelstam130/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Леонид Агутин и Noize MC записали песни для трибьют-альбома к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама на стихи поэта, сообщила пресс-служба проекта.
"В день рождения поэта, 14 января 2021 года на официальном сайте проекта "Сохрани мою речь навсегда" появятся ссылки для прослушивания трибьют-альбома на всех доступных музыкальных стриминговых платформах. В числе исполнителей: Zoloto, Илья Лагутенко, Леонид Агутин, Shortparis, IOWA, Сансара, Noize MC, "Обе две", Порнофильмы и многие другие. Автор идеи и главный продюсер проекта — кинорежиссер Рома Либеров", - сообщила пресс-служба.
Леонид Агутин исполнит песню на стих "Золотистого меда струя из бутылки текла" (1917).
"У меня такое же мироощущение, как у автора, я чувствую его, понимаю. Меня иногда мучают приступы ностальгии и сожаления о том, что это время уже прошло, даже когда оно еще не прошло, когда я сам его еще живу, но уже испытываю по нему ностальгию. Мы живем ради наших воспоминаний, потому что все проходит, а остаются с нами именно они. А в случае Осипа Мандельштама — остаются с нами со всеми", — приводит слова музыканта пресс-служба.
Noize MC создал композицию на произведение Мандельштама "За гремучую доблесть грядущих веков" (1931).
"Пожалуй, это один из самых необычных треков в моей дискографии — я в такой манере никогда ещё не пел, эти стихи как бы сами продиктовали такую странную интонацию и манеру. Нам захотелось создать некую сибирскую шаманскую атмосферу, чтобы подчеркнуть соответствующие образы в тексте. В качестве третьего куплета я использовал не вошедшие в итоговый вариант "черновые" строки, позже, очевидно, вылившиеся в совсем другое стихотворение — в жутковатую, как мрачная сказка, "Неправду", — цитирует рэпера пресс-служба.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2019 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 11:26Культура
Агутин стал финалистом конкурса авторов песен и композиторов в США
 
КультураМузыкаКнигиНовости культурыОсип МандельштамИлья ЛагутенкоNoize MC (Иван Алексеев)Леонид Агутин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
Лента новостейМолния