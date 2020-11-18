https://ria.ru/20201118/mandelshtam-1585172169.html

Леонид Агутин и Noize MC записали песни к 130-летию Осипа Мандельштама

Леонид Агутин и Noize MC записали песни к 130-летию Осипа Мандельштама

Леонид Агутин и Noize MC записали песни для трибьют-альбома к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама на стихи поэта, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:51

2020-11-18T14:51

2020-11-18T14:51

культура

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новости культуры

осип мандельштам

илья лагутенко

noize mc (иван алексеев)

леонид агутин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Леонид Агутин и Noize MC записали песни для трибьют-альбома к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама на стихи поэта, сообщила пресс-служба проекта."В день рождения поэта, 14 января 2021 года на официальном сайте проекта "Сохрани мою речь навсегда" появятся ссылки для прослушивания трибьют-альбома на всех доступных музыкальных стриминговых платформах. В числе исполнителей: Zoloto, Илья Лагутенко, Леонид Агутин, Shortparis, IOWA, Сансара, Noize MC, "Обе две", Порнофильмы и многие другие. Автор идеи и главный продюсер проекта — кинорежиссер Рома Либеров", - сообщила пресс-служба.Леонид Агутин исполнит песню на стих "Золотистого меда струя из бутылки текла" (1917)."У меня такое же мироощущение, как у автора, я чувствую его, понимаю. Меня иногда мучают приступы ностальгии и сожаления о том, что это время уже прошло, даже когда оно еще не прошло, когда я сам его еще живу, но уже испытываю по нему ностальгию. Мы живем ради наших воспоминаний, потому что все проходит, а остаются с нами именно они. А в случае Осипа Мандельштама — остаются с нами со всеми", — приводит слова музыканта пресс-служба.Noize MC создал композицию на произведение Мандельштама "За гремучую доблесть грядущих веков" (1931)."Пожалуй, это один из самых необычных треков в моей дискографии — я в такой манере никогда ещё не пел, эти стихи как бы сами продиктовали такую странную интонацию и манеру. Нам захотелось создать некую сибирскую шаманскую атмосферу, чтобы подчеркнуть соответствующие образы в тексте. В качестве третьего куплета я использовал не вошедшие в итоговый вариант "черновые" строки, позже, очевидно, вылившиеся в совсем другое стихотворение — в жутковатую, как мрачная сказка, "Неправду", — цитирует рэпера пресс-служба.

https://ria.ru/20201117/agutin-1584955926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, книги, новости культуры, осип мандельштам, илья лагутенко, noize mc (иван алексеев), леонид агутин