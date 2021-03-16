https://ria.ru/20210316/muzey-1601222230.html

В Москве открылся Музей истории литературы XX века

В Москве открылся Музей истории литературы XX века

В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре открывается новый отдел — Музей истории литературы XX РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T07:12

2021-03-16T07:12

2021-03-16T07:36

культура

что посмотреть

новости культуры

выставки

осип мандельштам

российский еврейский конгресс

высшая школа экономики (вшэ)

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601221471_0:56:3000:1744_1920x0_80_0_0_f8f5f42ec7d411c1858c2bcf63db3ceb.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре открывается новый отдел — Музей истории литературы XX века. Первой станет выставка "Улица Мандельштама: Осип и Надежда", концепция которой разработана ГМИРЛИ совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект стал победителем второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса."Сегодня открывается очень важный для нас проект – это Музей истории литературы ХХ века... Первая экспозиция – "Улица Мандельштама: Осип и Надежда". Чего мы хотим, создавая эту экспозицию? Это не просто выставка, это постоянный музей, но, тем не менее, он динамичен, как динамична история литературы ХХ века", - сказал журналистам директор Гослитмузея Дмитрий Бак.Экспозиция состоит из трех частей: комнаты поэта, комнаты Надежды Мандельштам и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900–1930-х годов. Специально для выставки отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени Даля: некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые. Послушать их можно, подняв трубку телефона в комнате поэта.

https://ria.ru/20210304/nabokov-1599963312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , новости культуры, выставки, осип мандельштам, российский еврейский конгресс, высшая школа экономики (вшэ), литература