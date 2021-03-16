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https://ria.ru/20210316/muzey-1601222230.html
В Москве открылся Музей истории литературы XX века
В Москве открылся Музей истории литературы XX века
В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре открывается новый отдел — Музей истории литературы XX РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:12
2021-03-16T07:36
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре открывается новый отдел — Музей истории литературы XX века. Первой станет выставка "Улица Мандельштама: Осип и Надежда", концепция которой разработана ГМИРЛИ совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект стал победителем второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса."Сегодня открывается очень важный для нас проект – это Музей истории литературы ХХ века... Первая экспозиция – "Улица Мандельштама: Осип и Надежда". Чего мы хотим, создавая эту экспозицию? Это не просто выставка, это постоянный музей, но, тем не менее, он динамичен, как динамична история литературы ХХ века", - сказал журналистам директор Гослитмузея Дмитрий Бак.Экспозиция состоит из трех частей: комнаты поэта, комнаты Надежды Мандельштам и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900–1930-х годов. Специально для выставки отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени Даля: некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые. Послушать их можно, подняв трубку телефона в комнате поэта.
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что посмотреть , новости культуры, выставки, осип мандельштам, российский еврейский конгресс, высшая школа экономики (вшэ), литература

В Москве открылся Музей истории литературы XX века

07:12 16.03.2021 (обновлено: 07:36 16.03.2021)
 
© Dmitriy ChiganchikovФасад Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре
Фасад Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Dmitriy Chiganchikov
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре открывается новый отдел — Музей истории литературы XX века.
Первой станет выставка "Улица Мандельштама: Осип и Надежда", концепция которой разработана ГМИРЛИ совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект стал победителем второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.
"Сегодня открывается очень важный для нас проект – это Музей истории литературы ХХ века... Первая экспозиция – "Улица Мандельштама: Осип и Надежда". Чего мы хотим, создавая эту экспозицию? Это не просто выставка, это постоянный музей, но, тем не менее, он динамичен, как динамична история литературы ХХ века", - сказал журналистам директор Гослитмузея Дмитрий Бак.
Экспозиция состоит из трех частей: комнаты поэта, комнаты Надежды Мандельштам и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900–1930-х годов. Специально для выставки отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени Даля: некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые. Послушать их можно, подняв трубку телефона в комнате поэта.
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Культурачто посмотретьНовости культурыВыставкиОсип МандельштамРоссийский еврейский конгрессВысшая школа экономики (ВШЭ)литература
 
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