https://ria.ru/20210305/agutin-1599883866.html

У Агутина вышел клип на песню "Золотистого меда струя из бутылки текла"

У Агутина вышел клип на песню "Золотистого меда струя из бутылки текла"

Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Золотистого меда струю из бутылки текла", созданную на стихи Осипа Мандельштама. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T06:44

2021-03-05T06:44

2021-03-05T08:34

youtube

noize mc (иван алексеев)

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

осип мандельштам

леонид агутин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599884971_476:0:2300:1026_1920x0_80_0_0_4fe0e65234d0f4c6f61d6c770977ec01.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Золотистого меда струю из бутылки текла", созданную на стихи Осипа Мандельштама. В ролике герои путешествуют по разным историческим эпохам с помощью очков виртуальной реальности, а Агутин играет на гитаре и напевает слова из стихотворения Мандельштама. "Меня иногда мучают приступы ностальгии и сожаления о том, что это время уже прошло, даже когда оно еще не прошло, когда я сам его еще живу, но уже испытываю по нему ностальгию", — описывает эту работу Агутин. Композиция вошла в трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда", посвященный 130-летней годовщине со дня рождения поэта. В сборнике 21 песня, записанная разными известными исполнителями, в том числе рэперами Oxxxymiron и Noize MC, группой IOWA и другими.

https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, noize mc (иван алексеев), музыка, новости культуры, шоу-бизнес, осип мандельштам, леонид агутин