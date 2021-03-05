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У Агутина вышел клип на песню "Золотистого меда струя из бутылки текла"
У Агутина вышел клип на песню "Золотистого меда струя из бутылки текла"
Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Золотистого меда струю из бутылки текла", созданную на стихи Осипа Мандельштама. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T06:44
2021-03-05T06:44
2021-03-05T08:34
youtube
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осип мандельштам
леонид агутин
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Золотистого меда струю из бутылки текла", созданную на стихи Осипа Мандельштама. В ролике герои путешествуют по разным историческим эпохам с помощью очков виртуальной реальности, а Агутин играет на гитаре и напевает слова из стихотворения Мандельштама. "Меня иногда мучают приступы ностальгии и сожаления о том, что это время уже прошло, даже когда оно еще не прошло, когда я сам его еще живу, но уже испытываю по нему ностальгию", — описывает эту работу Агутин. Композиция вошла в трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда", посвященный 130-летней годовщине со дня рождения поэта. В сборнике 21 песня, записанная разными известными исполнителями, в том числе рэперами Oxxxymiron и Noize MC, группой IOWA и другими.
https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html
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youtube, noize mc (иван алексеев), музыка, новости культуры, шоу-бизнес, осип мандельштам, леонид агутин
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Музыкант и композитор Леонид Агутин представил на YouTube клип на песню "Золотистого меда струю из бутылки текла", созданную на стихи Осипа Мандельштама.
"Идея клипа была довольно неожиданной для меня, и в том ее ценность, — написал Агутин в инстаграме. — Мне понравилась эстетика, мне понравилось смыслообразование идеи, и мне понравилось настроение картинки, которая точно подпадает под тот музыкальный образ, который мы с моей музыкальной командой создали для этого стихотворения и моей мелодии. Клип продолжает атмосферу работы и искренней любви к творчеству Мандельштама. И это, пожалуй, самое главное, что мне хотелось от этой работы получить, увидеть, что хотел донести до людей".
В ролике герои путешествуют по разным историческим эпохам с помощью очков виртуальной реальности, а Агутин играет на гитаре и напевает слова из стихотворения Мандельштама.
"Меня иногда мучают приступы ностальгии и сожаления о том, что это время уже прошло, даже когда оно еще не прошло, когда я сам его еще живу, но уже испытываю по нему ностальгию", — описывает эту работу Агутин.
Композиция вошла в трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда", посвященный 130-летней годовщине со дня рождения поэта. В сборнике 21 песня, записанная разными известными исполнителями, в том числе рэперами Oxxxymiron и Noize MC, группой IOWA и другими.