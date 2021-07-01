https://ria.ru/20210701/oxxxymiron-1739196450.html
Oxxxymiron выпустил клип на стихотворение Осипа Мандельштама
Oxxxymiron выпустил клип на стихотворение Осипа Мандельштама - РИА Новости, 01.07.2021
Oxxxymiron выпустил клип на стихотворение Осипа Мандельштама
Состоялась премьера клипа рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron, на песню "Стихи о неизвестном солдате" по одноименному стихотворению Осипа... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T04:10
2021-07-01T04:10
2021-07-01T10:11
oxxxymiron (мирон федоров)
осип мандельштам
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Состоялась премьера клипа рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron, на песню "Стихи о неизвестном солдате" по одноименному стихотворению Осипа Мандельштама. События в черном-белом видео разворачиваются возле храма. Представители трех религий вступают в рукопашную. Однако их схватка внезапно прекращается — еще несколько секунд назад готовые разорвать друг друга в клочья бойцы замирают на месте. Их внимание привлекает яркий свет, разорвавший темноту неба. Трек вошел в трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда", созданный к 130-летию поэта. Автор и генеральный продюсер проекта — Рома Либеров. Клип снял режиссер Дима Масейкин. "Рай для ушей. Как давно я этого ждала", "Говорят, стихи, которые можно пропеть, — самые шикарные. Спасибо за популяризацию литературы", "Очень сильное стихотворение, а главное актуальное", "Отлично! Просто отлично!" — отреагировали пользователи.
https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html
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oxxxymiron (мирон федоров), осип мандельштам, youtube, новости культуры
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Состоялась премьера клипа рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron, на песню "Стихи о неизвестном солдате" по одноименному стихотворению Осипа Мандельштама.
События в черном-белом видео разворачиваются возле храма. Представители трех религий вступают в рукопашную. Однако их схватка внезапно прекращается — еще несколько секунд назад готовые разорвать друг друга в клочья бойцы замирают на месте. Их внимание привлекает яркий свет, разорвавший темноту неба.
Трек вошел в трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда", созданный к 130-летию поэта. Автор и генеральный продюсер проекта — Рома Либеров. Клип снял режиссер Дима Масейкин.
"Постоянные крупные и мелкие войны происходят на фоне религиозных конфликтов уже не одно столетие. А ведь религии разных конфессий призваны нести в этот мир лишь добро. Этой истории никогда не было и никогда не будет. Тут нет победителей и нет проигравших. Она ни к чему не призывает и ни к чему не обязывает. Надеюсь, люди смогут найти общий язык и силы, чтобы завершить эти многолетние противостояния", — комментирует Масейкин.
"Рай для ушей. Как давно я этого ждала", "Говорят, стихи, которые можно пропеть, — самые шикарные. Спасибо за популяризацию литературы", "Очень сильное стихотворение, а главное актуальное", "Отлично! Просто отлично!" — отреагировали пользователи.