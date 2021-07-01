Oxxxymiron выпустил клип на стихотворение Осипа Мандельштама

"Постоянные крупные и мелкие войны происходят на фоне религиозных конфликтов уже не одно столетие. А ведь религии разных конфессий призваны нести в этот мир лишь добро. Этой истории никогда не было и никогда не будет. Тут нет победителей и нет проигравших. Она ни к чему не призывает и ни к чему не обязывает. Надеюсь, люди смогут найти общий язык и силы, чтобы завершить эти многолетние противостояния", — комментирует Масейкин.