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Десять выставочных проектов получат гранты Российского еврейского конгресса
Десять выставочных проектов получат гранты Российского еврейского конгресса - РИА Новости, 20.08.2021
Десять выставочных проектов получат гранты Российского еврейского конгресса
Десять проектов победили в грантовом конкурсе музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:05
2021-08-20T14:05
2021-08-20T14:05
религия
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юрий каннер
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Десять проектов победили в грантовом конкурсе музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса, сообщила его пресс-служба."Победившие проекты получат гранты на различные суммы в размере до 1,4 миллиона рублей. Призовой фонд сформировали попечители конкурса – члены бюро президиума Российского еврейского конгресса Григорий Ройтберг и Лен Блаватник", - говорится в сообщении.В числе победителей проекты "Как тетя Лёля вышла за дядю Йосю. Русско-еврейские истории любви. Ярославская версия", "Главное – сохранить! Солдатская синагога в лицах" (Томск), "Осип Мандельштам. Поэт и город" (Владивосток), "Сибирский Иерусалим: восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского купечества" (Кемерово) и другие."Главная задача нашего конкурса – "разгерметизация" еврейской культуры и традиции. Наш приоритет – еврейские проекты на нееврейских площадках. Мы стремимся к тому, чтобы посетители музеев и выставочных залов ощущали еврейскую историю как неотъемлемую часть российской истории", - цитирует пресс-служба президента РЕК Юрия Каннера.Принять участие в конкурсе могли любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие онлайн- или офлайн- презентационные площадки. Жюри возглавила директор Института теории и истории искусства РАХ Наталья Толстая.
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владивосток, томск, российский еврейский конгресс, осип мандельштам, юрий каннер, россия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Десять проектов победили в грантовом конкурсе музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса, сообщила его пресс-служба.
"Победившие проекты получат гранты на различные суммы в размере до 1,4 миллиона рублей. Призовой фонд сформировали попечители конкурса – члены бюро президиума Российского еврейского конгресса Григорий Ройтберг и Лен Блаватник", - говорится в сообщении.
В числе победителей проекты "Как тетя Лёля вышла за дядю Йосю. Русско-еврейские истории любви. Ярославская версия", "Главное – сохранить! Солдатская синагога в лицах" (Томск), "Осип Мандельштам. Поэт и город" (Владивосток), "Сибирский Иерусалим: восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского купечества" (Кемерово) и другие.
"Главная задача нашего конкурса – "разгерметизация" еврейской культуры и традиции. Наш приоритет – еврейские проекты на нееврейских площадках. Мы стремимся к тому, чтобы посетители музеев и выставочных залов ощущали еврейскую историю как неотъемлемую часть российской истории", - цитирует пресс-служба президента РЕК Юрия Каннера.
Принять участие в конкурсе могли любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие онлайн- или офлайн- презентационные площадки. Жюри возглавила директор Института теории и истории искусства РАХ Наталья Толстая.