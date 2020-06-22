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Биография Светланы Крючковой
Актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе (Молдавия) в семье военнослужащего. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:45
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справки

Биография Светланы Крючковой

06:45 22.06.2020
1050
© предоставлена пресс-службой Благотворительного фонда Олега ЕфремоваСветлана Крючкова в спектакле "Жизнь впереди" Большого драматического театра
Светлана Крючкова в спектакле Жизнь впереди Большого драматического театра
© предоставлена пресс-службой Благотворительного фонда Олега Ефремова
Актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе (Молдавия) в семье военнослужащего.
В 17 лет она уехала в Москву поступать в театральный институт. Провалившись два года подряд, перепробовала немало профессий – работала машинисткой в вычислительном центре, слесарем-сборщиком на ЗИЛе, старшим препаратором в сельхозинституте.
В 1973 году Светлана Крючкова окончила Школу-студию МХАТ (курс профессора Василия Маркова).
В том же году была принята в труппу Московского художественного театра. В театре Крючкова играла Александрину Гончарову в пьесе Михаила Булгакова "Последние дни", где ее партнерами были известные артисты Анатолий Кторов и Виктор Станицын.
С 1976 года она является актрисой Большого драматического театра имени М. Горького (с 1992 года – имени Г.А. Товстоногова) в Санкт-Петербурге.
Сыграв первую роль Любы в спектакле Сергея Юрского "Фантазии Фарятьева", Крючкова сразу же заняла ведущее положение в труппе, а ее работа была отмечена премией Всероссийского театрального общества как лучшая женская роль в сезоне 1976-1977 года.
Светлана Крючкова играла в спектаклях "Дом на песке" Рустама Ибрагимбекова (Сестра), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (Аксинья), "Волки и овцы" (Купавина) и "На всякого мудреца довольно простоты" (Мамаева) Александра Островского, "На дне" Максима Горького (Василиса), "Вишневый сад" Антона Чехова (Раневская), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта (Анна Фирлинг), "Васса Железнова" Максима Горького (Васса Железнова) и других.
В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Игрок" по Федору Достоевскому (Антонида Васильевна Тарасевичева; крупье) и "Жизнь впереди" по роману Эмиля Ажара (мадам Роза).
В кино Крючкова снимается с 1973 года. Ее первыми ролями стали Нелли Леднева в "Большой перемене" Алексея Коренева и Катя в фильме "Двое в пути" режиссера Леонида Марягина.
Светлана Крючкова исполнила главные роли в комедии Леонида Гайдая "Не может быть!" (1975), драме Виталия Мельникова "Старший сын" (1975), экранизации комедии Николая Гоголя "Женитьба" (1977) и др.
Зрителям запомнилась ее игра в фильмах "Безымянная звезда" (1978), "Собака Баскервилей" (1981), "Родня" (1981), "Я тебя ненавижу" (1986), "Светлая личность" (1989), "СВ. Спальный вагон" (1989), "Царская охота" (1990), "Утомленные солнцем" (1994) и др.
В 2000-х годах Светлана Крючкова сыграла главные роли в картинах "Старые клячи" (2000), "Похороните меня за плинтусом" (2008), сериалах "Брежнев" (2005), "Литейный-4" (2007-2008), "Луна в зените" (2007), "Семейный дом" (2010), а также роли в сериалах "Пятый ангел" (2003), "Ликвидация" (2007), "Юнкера" (2007), "Одержимый" (2009), романтической драме "Поклонница" (2012).
Среди ее работ последних лет – роли в сериале "Шерлок Холмс" (2013) Андрея Кавуна и комедии "Одесский пароход" (2019) Сергея Урсуляка.
Всего в кино Крючкова сыграла свыше 90 ролей.
Светлана Крючкова выступает с различными поэтическими программами. В ее репертуаре – произведения Евгения Баратынского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Марии Петровых, Геннадия Шпаликова, Булаты Окуджавы и др.
За создание уникальных поэтических программ на стихи поэтов XX века в 2010 году она была удостоена Царскосельской художественной премии. В 2019 году Крючкова вновь была отмечена этой наградой за поэтическую программу "Я жил, как жил..." на стихи Геннадия Шпаликова.
Актриса выпустила несколько дисков с записями стихов известных поэтов, а также детскими стихами и сольными номерами.
В 1998-2002 годах она была профессором и мастером актерского курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса был создан Театр-студия под руководством Светланы Крючковой, который завершил свое существование в 2009 году. В театре Крючкова как режиссер поставила пьесу "Домой!.." Людмилы Разумовской, "Лиситрату" Аристофана и "Блаженный Островъ" по пьесе Николая Кулиша "Так погиб Гуска".
В 2008-2010 годах на петербургском Пятом канале вела телеигру для взрослых "К доске!".
Крючкова является президентом кинофестиваля "Виват кино России".
В 2012 году актриса выпустила в свет свои мемуары "Большие перемены и вечная любовь Светланы Крючковой".
В декабре 2013 года вышла ее книга "Разное счастье нам выпадает…".
Светлана Крючкова – народная артистка РСФСР (1991). В 2018 году за заслуги в развитии отечественного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность она была награждена орденом Дружбы.
Лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры за 2009 год.
Удостоена Национальной кинематографической премии "Ника" (1990, 2010), Царскосельской художественной премии (2010, 2019), Национальной актерской премии имени Андрея Миронова (2011).
В 2016 году она была удостоена приза "За духовность в культуре" кинофестиваля "Виват кино России!".
За большой вклад в развитие и сохранение русской словесности в 2009 году Крючкова была награждена медалью Пушкина, в 2010 году за личный вклад в развитие драматического искусства – памятной медалью к 150-летию А.П. Чехова.
Актриса была три раза замужем, у нее двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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