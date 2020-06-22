Биография Светланы Крючковой

В 17 лет она уехала в Москву поступать в театральный институт. Провалившись два года подряд, перепробовала немало профессий – работала машинисткой в вычислительном центре, слесарем-сборщиком на ЗИЛе, старшим препаратором в сельхозинституте.

В 1973 году Светлана Крючкова окончила Школу-студию МХАТ (курс профессора Василия Маркова).

В том же году была принята в труппу Московского художественного театра. В театре Крючкова играла Александрину Гончарову в пьесе Михаила Булгакова "Последние дни", где ее партнерами были известные артисты Анатолий Кторов и Виктор Станицын.

Сыграв первую роль Любы в спектакле Сергея Юрского "Фантазии Фарятьева", Крючкова сразу же заняла ведущее положение в труппе , а ее работа была отмечена премией Всероссийского театрального общества как лучшая женская роль в сезоне 1976-1977 года.

Светлана Крючкова играла в спектаклях "Дом на песке" Рустама Ибрагимбекова (Сестра), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (Аксинья), "Волки и овцы" (Купавина) и "На всякого мудреца довольно простоты" (Мамаева) Александра Островского, "На дне" Максима Горького (Василиса), "Вишневый сад" Антона Чехова (Раневская), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта (Анна Фирлинг), "Васса Железнова" Максима Горького (Васса Железнова) и других.

В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Игрок" по Федору Достоевскому (Антонида Васильевна Тарасевичева; крупье) и "Жизнь впереди" по роману Эмиля Ажара (мадам Роза).

В кино Крючкова снимается с 1973 года . Ее первыми ролями стали Нелли Леднева в "Большой перемене" Алексея Коренева и Катя в фильме "Двое в пути" режиссера Леонида Марягина.

Светлана Крючкова исполнила главные роли в комедии Леонида Гайдая "Не может быть!" (1975), драме Виталия Мельникова "Старший сын" (1975), экранизации комедии Николая Гоголя "Женитьба" (1977) и др.

Зрителям запомнилась ее игра в фильмах "Безымянная звезда" (1978), "Собака Баскервилей" (1981), "Родня" (1981), "Я тебя ненавижу" (1986), "Светлая личность" (1989), "СВ. Спальный вагон" (1989), "Царская охота" (1990), "Утомленные солнцем" (1994) и др.

В 2000-х годах Светлана Крючкова сыграла главные роли в картинах "Старые клячи" (2000), "Похороните меня за плинтусом" (2008), сериалах "Брежнев" (2005), "Литейный-4" (2007-2008), "Луна в зените" (2007), "Семейный дом" (2010), а также роли в сериалах "Пятый ангел" (2003), "Ликвидация" (2007), "Юнкера" (2007), "Одержимый" (2009), романтической драме "Поклонница" (2012).

Среди ее работ последних лет – роли в сериале "Шерлок Холмс" (2013) Андрея Кавуна и комедии "Одесский пароход" (2019) Сергея Урсуляка.

Светлана Крючкова выступает с различными поэтическими программами . В ее репертуаре – произведения Евгения Баратынского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Марии Петровых, Геннадия Шпаликова, Булаты Окуджавы и др.

За создание уникальных поэтических программ на стихи поэтов XX века в 2010 году она была удостоена Царскосельской художественной премии. В 2019 году Крючкова вновь была отмечена этой наградой за поэтическую программу "Я жил, как жил..." на стихи Геннадия Шпаликова.

Актриса выпустила несколько дисков с записями стихов известных поэтов, а также детскими стихами и сольными номерами.

В 1998-2002 годах она была профессором и мастером актерского курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса был создан Театр-студия под руководством Светланы Крючковой, который завершил свое существование в 2009 году. В театре Крючкова как режиссер поставила пьесу "Домой!.." Людмилы Разумовской, "Лиситрату" Аристофана и "Блаженный Островъ" по пьесе Николая Кулиша "Так погиб Гуска".

В 2008-2010 годах на петербургском Пятом канале вела телеигру для взрослых "К доске!".

В 2012 году актриса выпустила в свет свои мемуары "Большие перемены и вечная любовь Светланы Крючковой".

Светлана Крючкова – народная артистка РСФСР ( 1991 ). В 2018 году за заслуги в развитии отечественного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность она была награждена орденом Дружбы.

Лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры за 2009 год

Удостоена Национальной кинематографической премии "Ника" (1990, 2010), Царскосельской художественной премии (2010, 2019), Национальной актерской премии имени Андрея Миронова (2011).

За большой вклад в развитие и сохранение русской словесности в 2009 году Крючкова была награждена медалью Пушкина, в 2010 году за личный вклад в развитие драматического искусства – памятной медалью к 150-летию А.П. Чехова.