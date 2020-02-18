Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве

"Я была со спектаклями БДТ в Москве в 1976-77 годах – мы играли "Тихий Дон" в театре Моссовета и "Фантазии Фарятьева" в театре им. Пушкина. Был большой интерес к гастролям, очень большой. А после смерти Товстоногова больше не играла в Москве. Помню при Темуре Нодаровииче Чхеидзе должны были играть "Вассу Железнову" в Малом театре. Я уже пригласила гостей, но за неделю до начала все отменили. И вот теперь, спустя столько лет, гастроли во МХАТе", — говорит Светлана Крючкова.