Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Большой драматический театр им. Товстоногова в июне привезет в Москву спектакли с участием Светланой Крючковой по случаю ее 70-летнего юбилея, сообщает пресс-служба организатора .
На сцене МХАТ им. Горького будут представлены две постановки Романа Мархолиа — "Игрок и "Жизнь впереди". Московская публика увидит Светлану Крючкову впервые за 30 лет.
"Я была со спектаклями БДТ в Москве в 1976-77 годах – мы играли "Тихий Дон" в театре Моссовета и "Фантазии Фарятьева" в театре им. Пушкина. Был большой интерес к гастролям, очень большой. А после смерти Товстоногова больше не играла в Москве. Помню при Темуре Нодаровииче Чхеидзе должны были играть "Вассу Железнову" в Малом театре. Я уже пригласила гостей, но за неделю до начала все отменили. И вот теперь, спустя столько лет, гастроли во МХАТе", — говорит Светлана Крючкова.
© предоставлена пресс-службой Благотворительного фонда Олега ЕфремоваСветлана Крючкова с спектакле "Игрок" Большого драматического театра
© предоставлена пресс-службой Благотворительного фонда Олега Ефремова
Светлана Крючкова с спектакле "Игрок" Большого драматического театра
Организатором гастролей выступил Благотворительный фонд имени Олега Ефремова. МХАТ им. Горького выступил не только как принимающая площадка, но и как партнер гастролей.