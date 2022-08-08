https://ria.ru/20220808/simfoniya-1808096587.html

Седьмую симфонию Шостаковича в Петербурге услышат 20 миллионов человек

Седьмую симфонию Шостаковича в Петербурге услышат 20 миллионов человек - РИА Новости, 08.08.2022

Седьмую симфонию Шостаковича в Петербурге услышат 20 миллионов человек

Исполнение "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича в день 80-летия ее блокадной премьеры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге благодаря... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:22

2022-08-08T17:22

2022-08-08T17:22

культура

санкт-петербург

юрий башмет

васильевский остров

дмитрий шостакович

куда сходить

светлана крючкова

константин хабенский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Исполнение "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича в день 80-летия ее блокадной премьеры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге благодаря телетрансляции смогут услышать 20 миллионов человек, сообщил гендиректор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.Девятого августа Седьмая симфония в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета прозвучит на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Почетными гостями станут ветераны и блокадники."Более знакового места, чем стрелка Васильевского острова между Ростральных колонн с видом на Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Дворцовый мост… в Санкт-Петербурге нет", – сказал Гринченко журналистам.Также организаторы рассказали о том, что совместно с симфонией прозвучат философские стихотворения отечественных классиков, посвященные теме жизни и, в частности, блокадному Ленинграду. В концерте примут участие актеры Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук и другие."Фактически это будет аудиовизуальный спектакль, который позволяет посетителю пройти сквозь экспозицию, услышать музыкальное произведение, погрузиться в историю создания, познакомиться с дневниками музыкантов, с предметами, с обстановкой, с бытом того времени", – прокомментировал программу концерта председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.Девятого августа 1942 года Седьмая симфония Шостаковича прозвучала в Большом зале Ленинградской филармонии в исполнении оркестра под управлением Карла Элиасберга. Перед премьерой командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Леонид Говоров поставил перед военными задачу, что ни один вражеский снаряд не должен разорваться в Ленинграде во время исполнения симфонии.Концерт начнется в 21.30. Вход свободный.

https://ria.ru/20220804/translyatsiya-1807055116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

санкт-петербург, юрий башмет, васильевский остров, дмитрий шостакович, куда сходить , светлана крючкова, константин хабенский, новости культуры