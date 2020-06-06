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Культура
2020-06-06T05:51
https://ria.ru/20200606/1572552222.html
В Москве стартует книжный фестиваль "Красная площадь"
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РИА Новости

В Москве стартует книжный фестиваль "Красная площадь"

05:51 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка открытой площадки к книжному фестивалю "Красная площадь"
Подготовка открытой площадки к книжному фестивалю Красная площадь
© РИА Новости / Алексей Майшев
Подготовка открытой площадки к книжному фестивалю "Красная площадь"
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Шестой книжный фестиваль "Красная площадь" стартует в Москве 6 июня и продлится до 8 числа одновременно в онлайн- и офлайн-форматах. Организаторы называют его первым большим культурным событием после введения режима самоизоляции.

С заботой о безопасности

Организаторы фестиваля подчеркивают, что предпринимают все меры для безопасности посетителей и участников.
Число посетителей в день ограничено 6 тысячами человек, введено сеансовое посещение с обязательной предварительной регистрацией с количеством не более 1200 человек.
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Всем участникам и посетителям разрешается проход только в маске и перчатках, необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. На входе будут проводить бесконтактное измерение температуры тела. На фестиваль не смогут попасть люди старше 65 лет и младше семи.

Самый камерный фестиваль

"Это будет самый камерный фестиваль за всю его небольшую историю – всего лишь три дня, с 12.00 до 22.00. Но, возможно, самый важный. Он станет мощной поддержкой для всех ценителей литературы и для книжного сообщества, значительно пострадавшего от кризиса, случившегося из-за пандемии", - говорится в сообщении фестиваля.
Среди основных площадок фестиваля "Главная сцена", "История Отечества", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Художественная литература", "Музейная линия", в которых примут участие свыше 200 издательств.
Фестиваль откроется награждением победителей литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей", которое состоится в 12.15. Награждать лауреатов будут советник президента РФ по культуре Сергей Степашин, президент Российского книжного союза Сергей Шаргунов и другие.

Плоды самоизоляции

Авторы литературного журнала "Русский пионер" Константин Богомолов, Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев, Андрей Макаревич, Ксения Собчак и Андрей Колесников за время пандемии написали несколько произведений. На главной сцене фестиваля они прочитают свои тексты, созданные в условиях самоизоляции.
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Шестого июня в 17.00 на главной сцене будет показана музыкально-литературная композиция "Граф Нулин", которую подготовила актриса театра и кино Любовь Толкалина. Выступление основано на шутливой поэме Александра Пушкина, которая к тому же имеет интересную историю создания: поэма была написана в ночь подготовки восстания декабристов.
Поэтическую программу подготовил и Государственный академический театр имени Вахтангова, который представит на фестивале программу "13 вопросов к Ахматовой". Продолжит поэтическую линию Театр наций, который в жанре монолога расскажет о поэзии Бродского. В рамках программы "Московская поэзия" актер Андрей Мерзликин прочтет стихи Осипа Мандельштама, Ивана Бунина, Валерия Брюсова и Игоря Северянина.

С писателями на одной волне

В секции "Художественная литература" состоится несколько бесед с писателями, в числе которых Андрей Рубанов, Дмитрий Воденников, Григорий Служитель, Дарья Донцова, Вадим Панов, Олег Рой, Александр Вулых, Ольга Савельева и другие известные авторы.
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В субботу в 16.00 с презентацией своих книг "Жёстко и угрюмо" и "Сажайте, и вырастет" выступит писатель Андрей Рубанов, а поэт и эссеист Дмитрий Воденников познакомит читателей со своей книгой "Сны о Чуне", главной героиней которой стала его такса.
На секции "Нон-фикшн" 6 июня в 14.30 пройдет презентация масштабного научного проекта "История русского искусства" в 22 томах, где обсудят создание комплексной истории искусства. В рамках секции состоится презентация новой книги полиглота Дмитрия Петрова "Языки мира", а также встреча с педагогом Евгением Ямбургом, который расскажет о своей новой книге "Искусство просвещать. Практическая культурология для педагогов и родителей".

Фестиваль онлайн

Многие мероприятия фестиваля будут транслироваться онлайн.
Шестого июня в 12.00 в режиме онлайн пройдет презентация фотоальбома российского космонавта Сергея Рязанского, который фотографирует Землю из космоса. А в 13.30 автор романа "Дни Савелия" Григорий Служитель поделится своим мнением о литературе настоящего и будущего.
В 15.00 состоится онлайн-встреча с кулинарным блогером Иваном Забавниковым, а в 17.15 Дарья Донцова представит свои новые проекты: детектив "Золотая середина ослика ИА" и детскую книгу "Лекарство от доброзлобия".
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КультураЕвгений ЯмбургСергей ШаргуновАндрей МакаревичАлександр ПушкинСергей СтепашинМосква
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