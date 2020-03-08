Где искать романтику в Крыму? Необычные места для прогулок с любимыми

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Галина Соколова. Среди крымских достопримечательностей есть места, с которыми связаны самые яркие моменты жизни императорских особ, писателей и поэтов. Где официально представили будущую супругу Великому князю Николаю Александровичу, при каких обстоятельствах исполнилась мечта Александра Грина и в каком "шалаше" были счастливы Антон Чехов с Ольгой Книппер — в материале РИА Новости.

Дача "Голубка" — для первого свидания

В этом особняке XIX века в центре Алушты в октябре 1894 года впервые как жених и невеста встретились наследник российского престола Николай Романов и Алиса Гессен-Дармштадтская, будущая императрица Александра Федоровна.

Теперь в бывшем доме генерала Голубова — Центральная городская библиотека имени С. Н. Сергеева-Ценского. Внутри не сохранилось мебели или других предметов той поры. Единственное напоминание об историческом событии — репродукции фотографий Романовых и мемориальная доска при входе.

Сегодня здесь устраивают свидания влюбленные. А потом они смешиваются с толпой туристов и гуляют по набережной или Приморскому парку — самому зеленому месту в Алуште. Там можно покататься на аттракционах или перекусить в кафе.

​Дача Чехова и Книппер в Гурзуфе — для признаний

Еще одна дача — на этот раз никакой не особняк, а довольно скромное строение — когда-то принадлежала Чехову. Писатель купил ее, когда начал встречаться с Ольгой Книппер, актрисой МХТ, ставшей его самой большой любовью.

Главное здесь — живописный вид на бухту и скалы, вокруг разбит великолепный сад. Добираться просто — надо найти в Гурзуфе улицу Чехова и немного пройтись пешком. По дороге можно вспомнить историю более чем 120-летней давности.

Чехов и Книппер познакомились в Москве, когда писатель тяжело болел. По рекомендации врачей он переехал из Мелихово в Ялту — отношения продолжились по переписке.

И оттого несколько романтичных недель в 1899 году, когда Ольга Леонардовна приезжала к Антону Павловичу, были, наверное, самыми счастливыми в его жизни. Потом актриса вернулась в Москву — у нее совсем не складывались отношения с матерью и сестрой писателя, да и без театра и светских раутов она не могла долго существовать.

Тогда Чехов решил купить — тайно! — еще один дом, где он чувствовал бы себя свободнее. Это и было скромное жилище в Гурзуфе. Через год влюбленные также скрытно обвенчались, но виделись редко. Книппер выступала в московском театре, а муж в Крыму писал для нее роли и сочинял другие произведения.

После кончины Чехова в 1904 году (это случилось в Германии) дача перешла вдове по завещанию. Здесь она проводила каждое лето (за исключением военной поры) вплоть до начала 1950-х годов. Все это время Ольга Леонардовна продолжала писать трогательные письма мужу — уже в стол.

"Фонтан слез" в Бахчисарае — для предложения руки и сердца

Это одно из самых известных романтических мест в Крыму. На территории Ханского дворца сохранились живописные дворики — бассейный, посольский, персидский, а самое интересное — одно из зданий гарема, где жили наложницы. Все комнаты украшены росписями, в некоторых сохранились подлинные предметы тех времен: мебель, музыкальные инструменты, книги.

© Анастасия Кончаковская "Фонтан слез" в Бахчисарайском дворце © Анастасия Кончаковская "Фонтан слез" в Бахчисарайском дворце

Романтика здесь не только в обстановке, но и в легендах. Вот одна из них. Однажды к Гирей-хану привели юную красавицу. Девушка сразу покорила сердце правителя, но вскоре неожиданно умерла. Безутешный владыка приказал возвести в ее честь мавзолей — такой, чтобы отражал всю его боль. В 1764 году один из лучших мастеров по камню придумал фонтан с центром в виде лотоса, символизирующего глаз, и множеством чаш, куда стекает вода, напоминая о слезах вечного горя.

В 1820 году здесь побывал Александр Пушкин. Вдохновленный красивой легендой о любви, он написал поэму "Бахчисарайский фонтан".

Сюда тоже стремятся влюбленные. Считается, что побывавших здесь разлучить может только смерть. Приехать во дворец можно с экскурсией или самостоятельно. Из Ялты — около трех часов на автобусе. Из Симферополя — примерно полчаса.

Музей Александра Грина в Старом Крыму — для празднования годовщины отношений

Автор "Алых парусов" романтик Александр Грин мечтал жить в хижине у моря. Желание исполнилось благодаря его супруге Нине.

Заложив подаренные мужем золотые часы, в 1932 году она купила в Старом Крыму (город в восточной части полуострова) крохотный домик с черепичной крышей и белеными стенами.

CC0 / CC BY-SA 3.0 / Ходырев Владимир / Александр и Нина Грин CC0 / CC BY-SA 3.0 / Ходырев Владимир / Александр и Нина Грин

Это жилище стало единственной собственностью писателя. Но он провел здесь совсем немного времени, и это были его последние дни — в июле 1932 года Грин умер. Только через 20 с лишним лет Нина добилась, чтобы в доме открылся музей.

Он существует и сегодня, до сих пор сюда приезжают мечтатели и романтики.

Популярна у туристов и "тропа Грина" — маршрут, по которому он ходил через горы в Коктебель к Максимилиану Волошину. Чтобы преодолеть 17 километров, потребуется несколько часов.

Волошинский Коктебель — для новых ощущений

В Коктебеле снова сталкиваешься с романтикой, теперь уже "волошинской".

Знакомство поэта и художника со второй женой Марией Заболоцкой не назовешь сказочным. Они впервые увиделись здесь в 1922 году, когда на полуострове был голод. Максимилиан вызвал из соседнего села фельдшера для больной матери — это и была его будущая супруга. Они поженились через пять лет и не расставались до конца жизни.

Максимилиан Волошин и Мария Заболоцкая Максимилиан Волошин и Мария Заболоцкая

В доме, построенном Волошиным, перебывал весь цвет Серебряного века: Марина Цветаева, Николай Гумилев, Алексей Толстой, Осип Мандельштам. В советские времена поэт сильно переживал, что не может свободно выражать свои мысли в стихах. Это отразилось на его здоровье: в 1929 году случился первый инсульт (Мария чудом выходила супруга), а спустя три года — второй.

После смерти мужа в 1932 году Заболоцкая сохранила его наследие — памятные вещи и работы. Еще она добивалась, чтобы их дом стал музеем. Но времени на это ушло слишком много — экспозиция открылась только в 1984 году.