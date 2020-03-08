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Туризм
2020-03-08T08:00+0300
https://ria.ru/20200308/1568264635.html
Где искать романтику в Крыму? Необычные места для прогулок с любимыми
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РИА Новости

Где искать романтику в Крыму? Необычные места для прогулок с любимыми

08:00 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВлюбленные на берегу поселка Оленевка во время фестиваля "Крым-eXstreme"
Влюбленные на берегу поселка Оленевка во время фестиваля Крым-eXstreme
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Галина Соколова. Среди крымских достопримечательностей есть места, с которыми связаны самые яркие моменты жизни императорских особ, писателей и поэтов. Где официально представили будущую супругу Великому князю Николаю Александровичу, при каких обстоятельствах исполнилась мечта Александра Грина и в каком "шалаше" были счастливы Антон Чехов с Ольгой Книппер — в материале РИА Новости.

Дача "Голубка" — для первого свидания

В этом особняке XIX века в центре Алушты в октябре 1894 года впервые как жених и невеста встретились наследник российского престола Николай Романов и Алиса Гессен-Дармштадтская, будущая императрица Александра Федоровна.
CC0 / Amaga /

Дача "Голубка" (особняк генерала Голубова) в Алуште

Дача Голубка (особняк генерала Голубева) в Алуште
1 из 3

Дача "Голубка" (особняк генерала Голубова) в Алуште

CC0 / Amaga /
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
2 из 3

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей

© РИА Новости
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© Фото : Александр АндреевКрым. Алушта. Профессорский уголок
Крым. Алушта. Профессорский уголок
3 из 3
Крым. Алушта. Профессорский уголок
© Фото : Александр Андреев
1 из 3

Дача "Голубка" (особняк генерала Голубова) в Алуште

CC0 / Amaga /
2 из 3

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей

© РИА Новости
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3 из 3
Крым. Алушта. Профессорский уголок
© Фото : Александр Андреев
Теперь в бывшем доме генерала Голубова — Центральная городская библиотека имени С. Н. Сергеева-Ценского. Внутри не сохранилось мебели или других предметов той поры. Единственное напоминание об историческом событии — репродукции фотографий Романовых и мемориальная доска при входе.
Сегодня здесь устраивают свидания влюбленные. А потом они смешиваются с толпой туристов и гуляют по набережной или Приморскому парку — самому зеленому месту в Алуште. Там можно покататься на аттракционах или перекусить в кафе.

​Дача Чехова и Книппер в Гурзуфе — для признаний

Еще одна дача — на этот раз никакой не особняк, а довольно скромное строение — когда-то принадлежала Чехову. Писатель купил ее, когда начал встречаться с Ольгой Книппер, актрисой МХТ, ставшей его самой большой любовью.
© РИА Новости / Б. Казаков

Писатель Антон Павлович Чехов и его жена — актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ялта, 1901 год. Репродукция

Писатель Антон Чехов и его жена актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова в Ялте. 1901 год
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Писатель Антон Павлович Чехов и его жена — актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ялта, 1901 год. Репродукция

© РИА Новости / Б. Казаков
© РИА Новости / Олеся Печенкина

Дача-музей А. П. Чехова в городе Гурзуфе Республики Крым

Дача-музей А. П. Чехова в городе Гурзуфе в Крыму
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Дача-музей А. П. Чехова в городе Гурзуфе Республики Крым

© РИА Новости / Олеся Печенкина
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Писатель Антон Павлович Чехов и его жена — актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ялта, 1901 год. Репродукция

© РИА Новости / Б. Казаков
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Дача-музей А. П. Чехова в городе Гурзуфе Республики Крым

© РИА Новости / Олеся Печенкина
Главное здесь — живописный вид на бухту и скалы, вокруг разбит великолепный сад. Добираться просто — надо найти в Гурзуфе улицу Чехова и немного пройтись пешком. По дороге можно вспомнить историю более чем 120-летней давности.
Чехов и Книппер познакомились в Москве, когда писатель тяжело болел. По рекомендации врачей он переехал из Мелихово в Ялту — отношения продолжились по переписке.
И оттого несколько романтичных недель в 1899 году, когда Ольга Леонардовна приезжала к Антону Павловичу, были, наверное, самыми счастливыми в его жизни. Потом актриса вернулась в Москву — у нее совсем не складывались отношения с матерью и сестрой писателя, да и без театра и светских раутов она не могла долго существовать.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Гурзуф
Тогда Чехов решил купить — тайно! — еще один дом, где он чувствовал бы себя свободнее. Это и было скромное жилище в Гурзуфе. Через год влюбленные также скрытно обвенчались, но виделись редко. Книппер выступала в московском театре, а муж в Крыму писал для нее роли и сочинял другие произведения.
После кончины Чехова в 1904 году (это случилось в Германии) дача перешла вдове по завещанию. Здесь она проводила каждое лето (за исключением военной поры) вплоть до начала 1950-х годов. Все это время Ольга Леонардовна продолжала писать трогательные письма мужу — уже в стол.

"Фонтан слез" в Бахчисарае — для предложения руки и сердца

Это одно из самых известных романтических мест в Крыму. На территории Ханского дворца сохранились живописные дворики — бассейный, посольский, персидский, а самое интересное — одно из зданий гарема, где жили наложницы. Все комнаты украшены росписями, в некоторых сохранились подлинные предметы тех времен: мебель, музыкальные инструменты, книги.
© Анастасия Кончаковская"Фонтан слез" в Бахчисарайском дворце
Фонтан слез в Бахчисарайском дворце
© Анастасия Кончаковская
"Фонтан слез" в Бахчисарайском дворце
Романтика здесь не только в обстановке, но и в легендах. Вот одна из них. Однажды к Гирей-хану привели юную красавицу. Девушка сразу покорила сердце правителя, но вскоре неожиданно умерла. Безутешный владыка приказал возвести в ее честь мавзолей — такой, чтобы отражал всю его боль. В 1764 году один из лучших мастеров по камню придумал фонтан с центром в виде лотоса, символизирующего глаз, и множеством чаш, куда стекает вода, напоминая о слезах вечного горя.
В 1820 году здесь побывал Александр Пушкин. Вдохновленный красивой легендой о любви, он написал поэму "Бахчисарайский фонтан".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Ханский дворец в Бахчисарае

Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
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Ханский дворец в Бахчисарае

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Отреставрированные предметы в Ханском дворце

Отреставрированные предметы в Ханском дворце
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Отреставрированные предметы в Ханском дворце

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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1 из 2

Ханский дворец в Бахчисарае

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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2 из 2

Отреставрированные предметы в Ханском дворце

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Сюда тоже стремятся влюбленные. Считается, что побывавших здесь разлучить может только смерть. Приехать во дворец можно с экскурсией или самостоятельно. Из Ялты — около трех часов на автобусе. Из Симферополя — примерно полчаса.

Музей Александра Грина в Старом Крыму — для празднования годовщины отношений

Автор "Алых парусов" романтик Александр Грин мечтал жить в хижине у моря. Желание исполнилось благодаря его супруге Нине.
Заложив подаренные мужем золотые часы, в 1932 году она купила в Старом Крыму (город в восточной части полуострова) крохотный домик с черепичной крышей и белеными стенами.
CC0 / CC BY-SA 3.0 / Ходырев Владимир / Александр и Нина Грин
Александр и Нина Грин
CC0 / CC BY-SA 3.0 / Ходырев Владимир /
Александр и Нина Грин
Это жилище стало единственной собственностью писателя. Но он провел здесь совсем немного времени, и это были его последние дни — в июле 1932 года Грин умер. Только через 20 с лишним лет Нина добилась, чтобы в доме открылся музей.
Он существует и сегодня, до сих пор сюда приезжают мечтатели и романтики.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко

Дом-музей русского писателя-прозаика, поэта Александра Грина в городе Старый Крым

Дом-музей русского писателя-прозаика, поэта Александра Грина в городе Старый Крым
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Дом-музей русского писателя-прозаика, поэта Александра Грина в городе Старый Крым

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в Старом городе

Отдыхающие в старом городе Евпатории
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Отдыхающие в Старом городе

© РИА Новости / Алексей Павлишак
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1 из 2

Дом-музей русского писателя-прозаика, поэта Александра Грина в городе Старый Крым

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
2 из 2

Отдыхающие в Старом городе

© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Популярна у туристов и "тропа Грина" — маршрут, по которому он ходил через горы в Коктебель к Максимилиану Волошину. Чтобы преодолеть 17 километров, потребуется несколько часов.

Волошинский Коктебель — для новых ощущений

В Коктебеле снова сталкиваешься с романтикой, теперь уже "волошинской".
Знакомство поэта и художника со второй женой Марией Заболоцкой не назовешь сказочным. Они впервые увиделись здесь в 1922 году, когда на полуострове был голод. Максимилиан вызвал из соседнего села фельдшера для больной матери — это и была его будущая супруга. Они поженились через пять лет и не расставались до конца жизни.
Максимилиан Волошин и Мария Заболоцкая
 Максимилиан Волошин и Мария Заболоцкая
Максимилиан Волошин и Мария Заболоцкая
В доме, построенном Волошиным, перебывал весь цвет Серебряного века: Марина Цветаева, Николай Гумилев, Алексей Толстой, Осип Мандельштам. В советские времена поэт сильно переживал, что не может свободно выражать свои мысли в стихах. Это отразилось на его здоровье: в 1929 году случился первый инсульт (Мария чудом выходила супруга), а спустя три года — второй.
После смерти мужа в 1932 году Заболоцкая сохранила его наследие — памятные вещи и работы. Еще она добивалась, чтобы их дом стал музеем. Но времени на это ушло слишком много — экспозиция открылась только в 1984 году.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДом-музей Максимилиана Волошина на набережной поселка Коктебель в Крыму.
Дом-музей Максимилиана Волошина на набережной поселка Коктебель в Крыму
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Дом-музей Максимилиана Волошина на набережной поселка Коктебель в Крыму.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Depositphotos / Sergey MironenkoГора Волошина в Коктебеле
Гора Волошина в Коктебеле
2 из 3
Гора Волошина в Коктебеле
© Depositphotos / Sergey Mironenko
CC0 / Andre Bardano / Вулкан Кара-Даг, Коктебель
Вулкан Кара-Даг, Коктебель
3 из 3
Вулкан Кара-Даг, Коктебель
CC0 / Andre Bardano /
1 из 3
Дом-музей Максимилиана Волошина на набережной поселка Коктебель в Крыму.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 3
Гора Волошина в Коктебеле
© Depositphotos / Sergey Mironenko
3 из 3
Вулкан Кара-Даг, Коктебель
CC0 / Andre Bardano /
Побывав здесь, многие отправляются на гору Волошина (второе название — хребет Кучук-Янышар), где похоронены супруги. Считается, что если оставить на каменной плите камень и загадать желание, оно обязательно сбудется. Кто в это не верит — может просто полюбоваться панорамой.
Карлов мост в Праге
6 марта, 08:00Туризм
Прага за один день. Гид по столице Чехии
5001116
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