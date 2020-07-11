Биография Елены Камбуровой

Певица, художественный руководитель Театра музыки и поэзии Елена Антоновна Камбурова родилась 11 июля 1940 года в городе Сталинске Новосибирской области (ныне Новокузнецк Кемеровской области).

Детство Елены Камбуровой прошло в городе Хмельницкий на Украине, куда переехала ее семья, родословная которой восходит к грекам Приазовья.

В юности Елена Камбурова мечтала стать драматической актрисой, серьезно увлекалась поэзией, однако после школы она поступила в Киевский институт легкой промышленности (с 2001 года – Киевский национальный университет технологий и дизайна). Камбурова проучилась там два года, а затем переехала в Москву для поступления в Театральное училище имени Б.В. Щукина, но не поступила и работала год на стройке.

В 1967 году окончила эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ), в 1979 году – факультет эстрадной режиссуры ГИТИС имени А. Луначарского.

Во время обучения в училище начинающая артистка начала выступать с песнями Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой перед студенческими аудиториями Москвы, тогда же появились первые записи певицы на радио. Песня Новеллы Матвеевой "Ветер" стала первым произведением, с которым Елена Камбурова вышла на сцену.

Поэтическая основа песни стала для певицы ключом при поиске репертуара. Вместе с пианисткой и композитором Ларисой Критской Камбурова создала свой собственный репертуар: цикл песен Ларисы Критской на стихи Юрия Левитанского, цикл Микаэла Таривердиева на стихи Эрнеста Хемингуэя ("Прощай, оружие", перевод Андрея Вознесенского), цикл песен на стихи Григория Поженяна ("Я такое дерево?", "Вот так улетают птицы", "Дельфины" и т. д.), чешского поэта Людвига Ашкенази.

В 1970 году Елена Камбурова записала первую сольную долгоиграющую пластинку "Прощай оружие" на фирме "Мелодия", в 1975 году там же вышел альбом "Поет Елена Камбурова".

С середины 1970-х годов значительное место в программах певицы занимают песенные циклы композитора Владимира Дашкевича на стихи Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Александра Блока, две сюиты для голоса и оркестра – одна из них написана на цикл стихотворений Анны Ахматовой "Реквием", другая – "Сохрани мою речь" – на стихи Осипа Мандельштама.

В 1980-е годы совместно с пианистом Олегом Синкиным и гитаристом Александром Виницким Елена Камбурова создала ряд концертных программ, среди которых "Путешествие во времени" (французские и английские баллады), "Ты видишь, я помню?" (песни выдающихся французских шансонье ХХ столетия – Жака Бреля, Барбары, Лео Ферре и др.), "Да осенит тишина" (русские народные песни и авторские баллады, написанные на темы русской истории, хронологически и тематически выстроенный цикл песен – в этой работе принял участие ансамбль народной музыки под руководством Дмитрия Покровского).

В 1980-х годах были выпущены альбомы "Сказки об Италии" (1981), "Послушайте" (1982), "Да осенит тишина" (1987). В последующие годы певица выпустила компакт-диски "Капли датского короля" (Богема-мьюзик, 1999); "Волшебная скрипка" (Богема-мьюзик, 1999); "Дрема" (русские колыбельные, Inner Circle Records, USA, 1997); "Синий троллейбус" (песни Булата Окуджавы, Inner Circle Records, USA, 1998); "Любовь и разлука" ("Пролог-мюзик", 1996); "Дорога" (Богема-мьюзик, 2000); "Песни из кинофильмов - 1" (Богема-мьюзик, 2001); "Песни из кинофильмов - 2" (Богема-мьюзик, 2001); "Романс о жизни и смерти" ("ВсяЭтаМузыка Продакшн", 2004) и другие.

Русскоязычный репертуар певицы сочетается с песнями на иностранных языках – французском, английском, польском, испанском, греческом, иврите. С сольными концертами певица объехала многие зарубежные страны: Финляндию, Португалию, Великобританию, США, Канаду, Германию, Нидерланды, Грецию, Израиль, Швецию, Францию и др.

Елена Камбурова много работает в кино. Голос певицы звучит более чем в ста кинофильмах и мультфильмах, в числе которых "Раба любви" (1975), "Мама" (1976), "Приключения Электроника" (1979), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Нас венчали не в церкви" (1982), "Мой нежно любимый детектив" (1986), "Гардемарины, вперед!" (1987), "Небеса обетованные" (1991), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "С осенью в сердце" (2014) и др.

Певица является исполнительницей песни-заставки киножурнала "Ералаш", а также колыбельной "Спи, моя радость, усни" для программы "Спокойной ночи, малыши".

Ее актерские работы можно увидеть в фильмах "Монолог" (1970), "Театр неизвестного актера" (1970), "Клоун" (1980), "Мой нежно любимый детектив" (1986), "Мой театр" (1989), "Поворот сюжета" (1990), "Отражения" (1990).

В 1992 году певица создала Театр музыки и поэзии , где стала художественным руководителем. Первым опытом театрального песенного спектакля стала работа "Игра снов" (1993, режиссер Владислав Дружинин), где певица предстала перед зрителями в образе романтичного Пьеро.

В настоящее время среди работ театра – "P.S. Грезы" – концерт-фантазия по песням Франца Шуберта и Роберта Шумана (2003), "Капли Датского короля" – посвящение Булату Окуджаве (2003), концерт-галлюцинация "Абсент" (2005), спектакль по военным песням разных эпох "Победа. Реквием" (2015) режиссера Ивана Поповски; "1900" (2008) в постановке Александр Марченко; спектакль-фантазия по стихам Давида Самойлова "Вода Камень Море" (2015) и спектакль по автобиографической повести известного театрального художника и писателя Эдуарда Кочергина "Крещенные крестами" (2017) режиссера Олега Кудряшова; постановка Гульназ Балпеисовой "Дорога" (2019) по новеллам Томаса Манна; спектакль по стихам советских поэтов 1950-70-х годов "Почти счастливая история" (2019) режиссера Анны Левановой и др.

На сцене театра проходят литературные и поэтические вечера , моноспектакли, концерты камерной музыки и авторской песни, выступления джазовых коллективов. Он не только воплотил в жизнь изначальный замысел артистки – синтез классической музыки, литературы и драматического искусства, но и открыл двери для самых смелых экспериментов.

Елена Камбурова – народная артистка России ( 1995 ).

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 год

Награждена орденами Дружбы ( 2006 ), Почета ( 2010 ). Отмечена Почетной грамотой президента Российской Федерации ( 2018 ).

Лауреат Международной премии Станиславского ( 2013 ), театральной премии "Хрустальная Турандот" ( 2015 ) и др.