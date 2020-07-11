Путин поздравил актрису Елену Камбурову с 80-летием

"Уважаемая Елена Антоновна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное – заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства", - сказал Путин.