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Путин поздравил актрису Елену Камбурову с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил певицу и актрису, народную артистку России Елену Камбурову с 80-летием, отметив, что ее самобытный талант позволил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:21
культура
елена камбурова
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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елена камбурова, россия, владимир путин

Путин поздравил актрису Елену Камбурову с 80-летием

10:21 11.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНародная артистка РФ Елена Камбурова
Народная артистка РФ Елена Камбурова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Народная артистка РФ Елена Камбурова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певицу и актрису, народную артистку России Елену Камбурову с 80-летием, отметив, что ее самобытный талант позволил заслужить любовь ценителей поэзии и музыки, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемая Елена Антоновна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное – заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства", - сказал Путин.
Президент также пожелал артистке здоровья и благополучия.
Елена Камбурова – народная артистка России (1995). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 год. Награждена орденами Дружбы (2006), отмечена Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018). Лауреат Международной премии Станиславского (2013), театральной премии "Хрустальная Турандот" (2015) и других.
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КультураЕлена КамбуроваРоссияВладимир Путин
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