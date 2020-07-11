Путин поздравил актрису Елену Камбурову с 80-летием

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певицу и актрису, народную артистку России Елену Камбурову с 80-летием, отметив, что ее самобытный талант позволил заслужить любовь ценителей поэзии и музыки, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемая Елена Антоновна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное – заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства", - сказал Путин.
Президент также пожелал артистке здоровья и благополучия.
Елена Камбурова – народная артистка России (1995). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 год. Награждена орденами Дружбы (2006), отмечена Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018). Лауреат Международной премии Станиславского (2013), театральной премии "Хрустальная Турандот" (2015) и других.