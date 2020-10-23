https://ria.ru/20201023/marshak-1581158466.html
Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн
Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:01
2020-10-23T14:01
2020-10-23T14:01
культура
елена камбурова
новости культуры
театры
московский театр теней
самуил маршак
москва
ростов-на-дону
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Зрители смогут бесплатно посмотреть восемь спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Новосибирска. Постановки будут доступны на <a href="http://marshakfest.com/programma#up-2016-10-26" target="_blank">сайте</a> и в соцсетях в течение суток после показа. Первым Начнется фестиваль 23 октября в 16:00 спектаклем "Золушка" Воронежского театра юного зрителя.Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит "Солнце на веревочке", Московский театр теней покажет спектакль "Ваня Датский", трогательную притчу о блудном сыне, сбежавшем из дома в море навстречу приключениям, Ростовский академический молодежный театр — классическую "Золушку", а "Театриум на Серпуховке" — музыкальную постановку "Волшебная мельница Сампо" на основе карело-финского эпоса "Калевала".Единственный в мире цирк хулиганов из Санкт-Петербурга, "Упсала-Цирк", покажет инклюзивный спектакль "Сны Пиросмани" по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка – артисты профессиональной труппы.Традиционно программа состоит также из образовательной части, включающей встречи с театральными педагогами и режиссерами. В этом году запланирован мастер-класс Андрея Афонина, руководителя театра-студии "Круг II" о работе над инклюзивными спектаклями, а также лекция журналиста Натальи Лучкиной “Как говорить на сложные темы в театре?”. Детский фестиваль “МАРШАК” создан в 2015 году, и за шесть лет существования он стал одним из крупнейших в стране.
https://ria.ru/20201022/taganka-1581034747.html
москва
ростов-на-дону
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена камбурова, новости культуры, театры, московский театр теней, самуил маршак, москва, ростов-на-дону
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Зрители смогут бесплатно посмотреть восемь спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Новосибирска. Постановки будут доступны на сайте
и в соцсетях в течение суток после показа.
"В этом году фестиваль сохранил насыщенную программу, несмотря на сложности, но мы рады, что благодаря смене формата фестивальные спектакли "сыграют" сразу во всех городах России. Как и раньше, мы выбрали лучшие спектакли для детей, качественные, те, что говорят с детьми на важные темы и заставляют задуматься. Важной частью станут спектакли в жанре Young Adult, которые будут интересны как юным зрителям, так и взрослым", — отметила куратор фестивальной программы, театральный продюсер Варвара Коровина.
Первым Начнется фестиваль 23 октября в 16:00 спектаклем "Золушка" Воронежского театра юного зрителя.
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит "Солнце на веревочке", Московский театр теней покажет спектакль "Ваня Датский", трогательную притчу о блудном сыне, сбежавшем из дома в море навстречу приключениям, Ростовский академический молодежный театр — классическую "Золушку", а "Театриум на Серпуховке" — музыкальную постановку "Волшебная мельница Сампо" на основе карело-финского эпоса "Калевала".
Единственный в мире цирк хулиганов из Санкт-Петербурга, "Упсала-Цирк", покажет инклюзивный спектакль "Сны Пиросмани" по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка – артисты профессиональной труппы.
Традиционно программа состоит также из образовательной части, включающей встречи с театральными педагогами и режиссерами. В этом году запланирован мастер-класс Андрея Афонина, руководителя театра-студии "Круг II" о работе над инклюзивными спектаклями, а также лекция журналиста Натальи Лучкиной “Как говорить на сложные темы в театре?”.
Детский фестиваль “МАРШАК” создан в 2015 году, и за шесть лет существования он стал одним из крупнейших в стране.