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https://ria.ru/20201023/marshak-1581158466.html
Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн
Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:01
2020-10-23T14:01
культура
елена камбурова
новости культуры
театры
московский театр теней
самуил маршак
москва
ростов-на-дону
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Зрители смогут бесплатно посмотреть восемь спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Новосибирска. Постановки будут доступны на <a href="http://marshakfest.com/programma#up-2016-10-26" target="_blank">сайте</a> и в соцсетях в течение суток после показа. Первым Начнется фестиваль 23 октября в 16:00 спектаклем "Золушка" Воронежского театра юного зрителя.Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит "Солнце на веревочке", Московский театр теней покажет спектакль "Ваня Датский", трогательную притчу о блудном сыне, сбежавшем из дома в море навстречу приключениям, Ростовский академический молодежный театр — классическую "Золушку", а "Театриум на Серпуховке" — музыкальную постановку "Волшебная мельница Сампо" на основе карело-финского эпоса "Калевала".Единственный в мире цирк хулиганов из Санкт-Петербурга, "Упсала-Цирк", покажет инклюзивный спектакль "Сны Пиросмани" по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка – артисты профессиональной труппы.Традиционно программа состоит также из образовательной части, включающей встречи с театральными педагогами и режиссерами. В этом году запланирован мастер-класс Андрея Афонина, руководителя театра-студии "Круг II" о работе над инклюзивными спектаклями, а также лекция журналиста Натальи Лучкиной “Как говорить на сложные темы в театре?”. Детский фестиваль “МАРШАК” создан в 2015 году, и за шесть лет существования он стал одним из крупнейших в стране.
https://ria.ru/20201022/taganka-1581034747.html
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елена камбурова, новости культуры, театры, московский театр теней, самуил маршак, москва, ростов-на-дону

Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн

14:01 23.10.2020
 
© Фото : "Упсала-Цирк"Сцена из спектакля "Сны Пиросмани" "Упсала-цирка"
Сцена из спектакля Сны Пиросмани Упсала-цирка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : "Упсала-Цирк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
© Фото : Сергей Петров / Театр музыки и поэзии п/р Елены КамбуровойСцена из спектакля "Солнце на веревочке" Театра музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой
Сцена из спектакля Солнце на веревочке Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Сергей Петров / Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой
Сцена из спектакля "Солнце на веревочке" Театра музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой
Зрители смогут бесплатно посмотреть восемь спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Новосибирска. Постановки будут доступны на сайте и в соцсетях в течение суток после показа.

"В этом году фестиваль сохранил насыщенную программу, несмотря на сложности, но мы рады, что благодаря смене формата фестивальные спектакли "сыграют" сразу во всех городах России. Как и раньше, мы выбрали лучшие спектакли для детей, качественные, те, что говорят с детьми на важные темы и заставляют задуматься. Важной частью станут спектакли в жанре Young Adult, которые будут интересны как юным зрителям, так и взрослым", — отметила куратор фестивальной программы, театральный продюсер Варвара Коровина.

Первым Начнется фестиваль 23 октября в 16:00 спектаклем "Золушка" Воронежского театра юного зрителя.
© Фото : Воронежский Театр юного зрителяСцена из спектакля "Золушка" Театра юного зрителя в Воронеже
Сцена из спектакля Золушка Театра юного зрителя в Воронеже - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Воронежский Театр юного зрителя
Сцена из спектакля "Золушка" Театра юного зрителя в Воронеже
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит "Солнце на веревочке", Московский театр теней покажет спектакль "Ваня Датский", трогательную притчу о блудном сыне, сбежавшем из дома в море навстречу приключениям, Ростовский академический молодежный театр — классическую "Золушку", а "Театриум на Серпуховке" — музыкальную постановку "Волшебная мельница Сампо" на основе карело-финского эпоса "Калевала".
Единственный в мире цирк хулиганов из Санкт-Петербурга, "Упсала-Цирк", покажет инклюзивный спектакль "Сны Пиросмани" по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка – артисты профессиональной труппы.
Традиционно программа состоит также из образовательной части, включающей встречи с театральными педагогами и режиссерами. В этом году запланирован мастер-класс Андрея Афонина, руководителя театра-студии "Круг II" о работе над инклюзивными спектаклями, а также лекция журналиста Натальи Лучкиной “Как говорить на сложные темы в театре?”.
Детский фестиваль “МАРШАК” создан в 2015 году, и за шесть лет существования он стал одним из крупнейших в стране.
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КультураЕлена КамбуроваНовости культурыТеатрыМосковский театр тенейСамуил МаршакМоскваРостов-на-Дону
 
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