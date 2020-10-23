https://ria.ru/20201023/marshak-1581158466.html

Детский театральный фестиваль "Маршак" впервые проходит онлайн

Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:01

2020-10-23T14:01

2020-10-23T14:01

культура

елена камбурова

новости культуры

театры

московский театр теней

самуил маршак

москва

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581152950_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_2a822ef184d518f8df1d89b366a29311.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Шестой детский театральный фестиваль "Маршак" впервые состоится онлайн с 23 по 31 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Зрители смогут бесплатно посмотреть восемь спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Новосибирска. Постановки будут доступны на <a href="http://marshakfest.com/programma#up-2016-10-26" target="_blank">сайте</a> и в соцсетях в течение суток после показа. Первым Начнется фестиваль 23 октября в 16:00 спектаклем "Золушка" Воронежского театра юного зрителя.Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит "Солнце на веревочке", Московский театр теней покажет спектакль "Ваня Датский", трогательную притчу о блудном сыне, сбежавшем из дома в море навстречу приключениям, Ростовский академический молодежный театр — классическую "Золушку", а "Театриум на Серпуховке" — музыкальную постановку "Волшебная мельница Сампо" на основе карело-финского эпоса "Калевала".Единственный в мире цирк хулиганов из Санкт-Петербурга, "Упсала-Цирк", покажет инклюзивный спектакль "Сны Пиросмани" по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка – артисты профессиональной труппы.Традиционно программа состоит также из образовательной части, включающей встречи с театральными педагогами и режиссерами. В этом году запланирован мастер-класс Андрея Афонина, руководителя театра-студии "Круг II" о работе над инклюзивными спектаклями, а также лекция журналиста Натальи Лучкиной “Как говорить на сложные темы в театре?”. Детский фестиваль “МАРШАК” создан в 2015 году, и за шесть лет существования он стал одним из крупнейших в стране.

https://ria.ru/20201022/taganka-1581034747.html

москва

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена камбурова, новости культуры, театры, московский театр теней, самуил маршак, москва, ростов-на-дону