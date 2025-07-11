https://ria.ru/20250711/kamburova-2028105145.html

Биография Елены Камбуровой

Биография Елены Камбуровой - РИА Новости, 11.07.2025

Биография Елены Камбуровой

Советская и российская певица, художественный руководитель Театра музыки и поэзии Елена Антоновна Камбурова родилась 11 июля 1940 года в городе Сталинске... РИА Новости, 11.07.2025

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2025-07-11T00:35:00+03:00

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Советская и российская певица, художественный руководитель Театра музыки и поэзии Елена Антоновна Камбурова родилась 11 июля 1940 года в городе Сталинске Новосибирской области (ныне Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса). Детство Елены Камбуровой прошло в городе Хмельницком Украинской ССР (ныне – Украина), куда переехала ее семья, родословная которой восходит к грекам Приазовья.В юности Елена Камбурова хотела стать драматической актрисой, серьезно увлекалась поэзией, однако после школы она поступила в Киевский технологический институт легкой промышленности (с 2001 года – Киевский национальный университет технологий и дизайна), где проучилась два года. Затем переехала в Москву для поступления в Театральное училище имени Б.В. Щукина, но не поступила и работала год на стройке. В 1967 году окончила эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ныне – имени М.Н. Румянцева (Карандаша), класс Татьяны Булкиной и Сергея Каштеляна. В 1979 году окончила факультет эстрадной режиссуры Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), класс Иоакима Шароева.В период обучения в училище Камбурова начала выступать с песнями Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой перед студенческими аудиториями Москвы, тогда же появились первые записи певицы на радио.Песня Матвеевой "Ветер" стала первой, которую Камбурова исполнила на сцене.Поэтическая основа песни стала для певицы ключом при поиске репертуара. Вместе с пианисткой и композитором Ларисой Критской Камбурова создала свой собственный репертуар: цикл песен Ларисы Критской на стихи Юрия Левитанского, цикл Микаэла Таривердиева на стихи Эрнеста Хемингуэя ("Прощай, оружие", перевод Андрея Вознесенского), цикл песен на стихи Григория Поженяна ("Я такое дерево", "Вот так улетают птицы", "Дельфины" и т.д.), чешского поэта Людвика Ашкенази.В 1970 году Елена Камбурова записала первую сольную долгоиграющую пластинку "Прощай, оружие" на фирме "Мелодия", в 1975 году там же вышел альбом "Поет Елена Камбурова".С середины 1970-х годов значительное место в программах певицы занимают песенные циклы композитора Владимира Дашкевича на стихи Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Александра Блока, две сюиты для голоса и оркестра – одна из них написана на "Реквием" Анны Ахматовой, другая – "Сохрани мою речь" – на стихи Осипа Мандельштама.В 1980-е годы совместно с пианистом Олегом Синкиным и гитаристом Александром Виницким Елена Камбурова создала ряд концертных программ, среди которых "Путешествие во времени" (французские и английские баллады), "Ты видишь, я помню?" (песни выдающихся французских шансонье ХХ столетия – Жака Бреля, Барбары, Лео Ферре и др.), "Да осенит тишина" (русские народные песни и авторские баллады, написанные на темы русской истории, хронологически и тематически выстроенный цикл песен; в этой работе принял участие ансамбль народной музыки под руководством Дмитрия Покровского). Камбурова исполняла классику – песни Франца Шуберта, Петра Чайковского и вокальные циклы Модеста Мусоргского ("Детская", "Песни и пляски смерти"). В 1980-х годах были выпущены альбомы "Сказки об Италии" (1981), "Послушайте" (1982), "Да осенит тишина" (1987). В последующие годы певица выпустила компакт-диски "Любовь и разлука" (1996), "Дрема" (русские колыбельные, 1997), "Синий троллейбус" (песни Булата Окуджавы, 1998), "Капли датского короля", "Волшебная скрипка" (оба – 1999), "Дорога" (2000), "Песни из кинофильмов – 1", "Песни из кинофильмов – 2" (оба – 2001), "Романс о жизни и смерти" (2004) и др.Русскоязычный репертуар певицы сочетается с песнями на иностранных языках – французском, английском, польском, испанском, греческом, иврите. С сольными концертами певица объехала многие страны: Финляндию, Португалию, Великобританию, США, Канаду, Германию, Нидерланды, Грецию, Израиль, Швецию, Францию и др.Особый, оригинальный песенный жанр Елены Камбуровой – искусство, представляющее синтез музыки, поэтического слова и актерской работы, где непременно присутствуют авторская сопричастность и импровизация. Ее голос отличается широким диапазоном: он может быть как низким и глубоким, так и по-детски высоким и звонким. Эта особенность сделала Камбурову востребованной исполнительницей песен для кино. В их числе – популярные картины "Раба любви" (1975), "Мама" (1976), "Приключения Электроника" (1979), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Нас венчали не в церкви" (1982), "Мой нежно любимый детектив" (1986), "Гардемарины, вперед!" (1987), "Дон Сезар де Базан" (1989), "Небеса обетованные" (1991), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "С осенью в сердце" (2014) и др. Вокал певицы звучит более чем в ста кинофильмах и мультфильмах.Ее актерские работы можно увидеть в фильмах "Монолог" (1970), "Театр неизвестного актера" (1970), "Клоун" (1980), "Мой нежно любимый детектив" (1986), "Мой театр" (1989), "Поворот сюжета" (1990), "Отражения" (1990).Камбурова стала исполнительницей песни-заставки киножурнала "Ералаш" (1974), а также колыбельной "Спи, моя радость, усни" для программы "Спокойной ночи, малыши!".В ноябре1991 года на базе творческого коллектива певицы был создан Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, художественным руководителем которого она является по настоящее время. Первоначально он состоял из трех человек – самой певицы и двух ее музыкантов, пианиста Олега Синкина и гитариста Вячеслава Голикова. Первой постановкой театра стал спектакль "Игра снов" (режиссер Владислав Дружинин, 1993), в котором Елена Камбурова предстала в образе Пьеро. Постепенно к коллективу присоединились единомышленники, певцы, музыканты, которые пробовали себя в жанре театральной песни. Спектакли шли на разных площадках, с 2002 года у театра появилось собственное здание на Большой Пироговской улице.В настоящее время в афише театра – концерт-фантазия по песням Франца Шуберта и Роберта Шумана "P.S. Грезы…" (2003), посвящение Булату Окуджаве "Капли датского короля" (2003), романс в интерьере "Снился мне сад…" (2011), спектакль по военным песням разных эпох "Победа. Реквием" (2015) режиссера Ивана Поповски, "Маленький принц. Полет в одном действии" по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери (перевод с французского Норы Галь, 2020), посвящение Тонино Гуэрре и его товарищам "Terra Гуэрра. Каприччио" (2020), концерт-спектакль памяти Юрия Левитанского "День Левитанского" (2022), спектакль по письмам, воспоминаниям и песням Александра Вертинского "Вертинский. Возвращение" (2024) и др.В Театре музыки и поэзии возник новый для музыкального театра жанр – поэтическое слово существует в его постановках наравне с музыкой, а драматургия спектаклей основана не только на сюжетах литературных произведений, но и на музыкальном материале. В театре экспериментируют с песенным жанром, ищут новые формы на стыке музыки и драмы, сотрудничают с композиторами, певцами, драматургами, актерами и режиссерами, которые интересуются музыкальным театром. В основе сценического действа – вокальная классика и джаз, современная авторская песня и фольклор. Елена Камбурова – член правления Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ). Народная артистка России (1995). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2000). Награждена орденами Дружбы (2006), Почета (2010). Отмечена Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018). Лауреат Международной премии Станиславского (2013), театральной премии "Хрустальная Турандот" (2015) и др.Имеет знак отличия "За благодеяние" за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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