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Крушение пассажирского самолета Boeing 737 в Иране (2020)

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 в Иране (2020)

Рано утром 8 января 2020 года Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран – Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:42

2021-01-08T00:42

2021-01-08T00:42

boeing 737-800

иран

украина

справки

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Рано утром 8 января 2020 года Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран – Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана. У ряда погибших было двойное гражданство. Катастрофа самолета произошла в период обострение отношений Ирана и США после гибели 3 января 2020 года в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. В ночь на 8 января в рамках операции "Мученик Сулеймани" Иран выпустил ракеты класса "земля-земля" по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. Иранские военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет со стороны военных. 8 января в 5.53 по местному времени центр контроля воздушного пространства передал запрос самолета "Международных авиалиний Украины" на вылет координационному центру системы ПВО, который его предоставил. Рейс Тегеран – Киев выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR, – самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года. Согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана, самолет вылетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране в 06:12 по местному времени, связь с ним пропала, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи метров). С экранов радаров вторичного наблюдения лайнер исчез в 06:15, с радаров первичного наблюдения – приблизительно в 06:18. По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад (еще один аэропорт Тегерана), в 06:15 самолет отклонился от курса, начал правый разворот и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего пропал с радаров около 06:18. Сперва иранские авиационные власти называли причиной катастрофы техническую неисправность, но 11 января военные признали, что самолет был сбит случайно силами ПВО: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1", которые были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся. В июле из дополненного доклада Организации гражданской авиации Ирана стало известно, что комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер, был перемещен незадолго до катастрофы, что привело к изменению географического положения и направления комплекса. Организация сообщила, что "из-за человеческой ошибки" после перемещения не была проведена перенастройка данных, как и не выполнены "обязательные после перемещения действия". Это, в свою очередь, привело к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как "цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана" (Ирак является западным соседом Ирана). В действительности же самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада к столице Ирана, следует из доклада. При этом, говорится в докладе, по поводу цели не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром, что приводит "к еще одной цепочке событий", при которой оператор идентифицирует самолет как "вражескую цель" и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, после чего вторую.25 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что иранского военного, сбившего украинский самолет, заключили в тюрьму. После того, как иранские военные признали, что самолет сбили, президент Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций. Украина прекратила прямое авиасообщение с Ираном с 9 января до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана. После крушения лайнера мировые авиакомпании приостановили рейсы в ряд стран Ближнего Востока, в частности, на территории Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. После катастрофы офис генерального прокурора Украины генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей", 11 января было решено поменять квалификацию уголовного дела о крушении украинского Boeing в Иране, теперь оно расследуется по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. В январе Генпрокуратура Украины обращалась в компетентные органы Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швеции и Ирана с просьбой создать совместную следственную группу для расследования авиакатастрофы Boeing 737-800 в Тегеране. Однако она так и не была создана. В соответствии с международными авиационными правилами, Иран имеет право вести расследование катастрофы самолета как страна, в которой произошел инцидент. Однако в расследовании также должны участвовать представители государства-производителя самолета – в данном случае это Национальный совет по безопасности на транспорте США, представители государства-производителя двигателей (двигатели для Boeing 737-800 производятся французско-американской фирмой CFM, принадлежащей General Electric и французской Safran), и представители государства регистрации борта (Украина). Для участия в расследовании американская компания General Electric получила разрешение от министерства финансов США (американским компаниям запрещено взаимодействие с Ираном из-за действующих санкций Вашингтона). Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы Иран пригласил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). Однако в начале февраля авиационные власти Ирана заявили, что не будут предоставлять материалы расследования авиакатастрофы Киеву. Это случилось после того, как украинские СМИ опубликовали запись разговора диспетчеров и пилота самолета Iran Aseman Airlines в момент крушения Boeing 737-800 возле Тегерана. В разговоре пилот лайнера сообщил, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает доказательствами, что Иран с самого начала знал, что украинский самолет был сбит ракетой. Позже глава Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что опубликованный файл содержался в материалах, которые находились в распоряжении объединенной группы расследования авиакатастрофы, он был предоставлен группе украинских специалистов. Тегеран делал противоречивые заявления о судьбе "черных ящиков" Boeing 737-800. В январе сообщалось, что бортовые самописцы будут отправлены для расшифровки на Украину, затем власти Ирана заявляли, что расшифровка "черных ящиков" пройдет на территории страны. Затем стало известно, что Иран не располагает необходимым оборудованием для считывания данных с "черных ящиков" самолета и попросил у властей США и Франции оборудование для расшифровки. Позднее вновь сообщалось о согласии властей Ирана согласны передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737-800. В июне стало известно, что Иран запросил помощь у Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции в расшифровке самописцев, процедура состоялась в июле в соответствии с международными стандартами в присутствии представителей США, Украины, Франции и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).В результате расшифровки "черных ящиков" выяснилось, что экипаж сбитого Boeing 737-800 до последнего момента контролировал самолет, по переговорам внутри кабины можно судить, что двигатели лайнера работали. Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты, вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд.Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщал, что 21 декабря Тегеран представил Киеву доклад по сбитому самолету. 2 июля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате Ираном компенсаций. Переговоры от имени пяти стран ведет Украина. Украинские власти обвиняют Тегеран в затягивании переговорного процесса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

boeing 737-800, иран, украина, справки