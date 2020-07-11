https://ria.ru/20200711/1574224928.html
Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО
Комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Тегераном в январе 2020 года, был перемещен незадолго до катастрофы, следует из... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T23:41
2020-07-11T23:41
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
международные авиалинии украины
владимир зеленский
иран
украина
в мире
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afanaci Пупкин
Не сумели провести привязку после смены позиций, не установили связь с КП и в бой. Как это знакомо. У нас отношение к ПВО примерно такое же, но никого это не смущает. Разбираться начнут после серьёзного инцидента.
55
Министр Правды
что за бред? это насколько надо иметь древнюю пво, чтобы она такие ошибки могла совершить? сколько еще иранцы будут признавать себя виновными в том, чего не делали?
23
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иран
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, международные авиалинии украины, владимир зеленский, иран, украина, в мире
ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости.
Комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Тегераном
в январе 2020 года, был перемещен незадолго до катастрофы, следует из дополненного доклада Организации гражданской авиации Ирана
, посвященного расследованию инцидента.
В релизе, опубликованном на сайте организации, говорится, что 8 января (ночью Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке
), "был изменен уровень готовности" систем ПВО.
Военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет со стороны военных.
Эти процедуры прошел украинский самолет: центр контроля воздушного пространства в 5.53 по местному времени передал запрос украинского самолета на вылет координационному центру системы ПВО, который его предоставил.
"Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса", - говорится в докладе.
Организация сообщила, что "из-за человеческой ошибки" после перемещения не была проведена перенастройка данных, как и не выполнены "обязательные после перемещения действия".
Это, в свою очередь, привело к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как "цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана" (Ирак является западным соседом Ирана).
В действительности же самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада к столице Ирана, следует из доклада.
При этом, говорится в докладе, по поводу цели не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром, что приводит "к еще одной цепочке событий", при которой оператор идентифицирует самолет как "вражескую цель" и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, после чего вторую.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800
"Международных авиалиний Украины
" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины
, Канады
, Великобритании
, Германии
, Швеции
и Афганистана
.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США
, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.