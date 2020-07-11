Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО

ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Тегераном в январе 2020 года, был перемещен незадолго до катастрофы, следует из дополненного доклада Организации гражданской авиации Ирана , посвященного расследованию инцидента.

В релизе, опубликованном на сайте организации, говорится, что 8 января (ночью Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке ), "был изменен уровень готовности" систем ПВО.

Военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет со стороны военных.

Эти процедуры прошел украинский самолет: центр контроля воздушного пространства в 5.53 по местному времени передал запрос украинского самолета на вылет координационному центру системы ПВО, который его предоставил.

"Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса", - говорится в докладе.

Организация сообщила, что "из-за человеческой ошибки" после перемещения не была проведена перенастройка данных, как и не выполнены "обязательные после перемещения действия".

Это, в свою очередь, привело к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как "цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана" (Ирак является западным соседом Ирана).

В действительности же самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада к столице Ирана, следует из доклада.

При этом, говорится в докладе, по поводу цели не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром, что приводит "к еще одной цепочке событий", при которой оператор идентифицирует самолет как "вражескую цель" и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, после чего вторую.