КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"До выяснения причин этой трагедии мы приняли решение об остановке работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение, конечно, будет пересмотрено", - сказал Гончарук на брифинге.
По его словам, полеты будут запрещены с 9 января.
Он добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
"Мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной, чтобы туда полетел наш самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут принимать участие в расследовании этой трагедии… Предварительно, не видим для этого никаких препятствий", - пояснил Гончарук.
Как подчеркнули в МИД Украины, Киев готов "максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в том числе Чикагской конвенции" о международной гражданской авиации.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.