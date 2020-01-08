Украина приостановила полеты над Ираном

"Мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной, чтобы туда полетел наш самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут принимать участие в расследовании этой трагедии… Предварительно, не видим для этого никаких препятствий", - пояснил Гончарук.