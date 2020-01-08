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Украина приостановила полеты над Ираном
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РИА Новости

Украина приостановила полеты над Ираном

14:18 08.01.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"До выяснения причин этой трагедии мы приняли решение об остановке работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение, конечно, будет пересмотрено", - сказал Гончарук на брифинге.
По его словам, полеты будут запрещены с 9 января.
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Он добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
"Мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной, чтобы туда полетел наш самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут принимать участие в расследовании этой трагедии… Предварительно, не видим для этого никаких препятствий", - пояснил Гончарук.
Как подчеркнули в МИД Украины, Киев готов "максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в том числе Чикагской конвенции" о международной гражданской авиации.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ГончарукBoeing 737-800МИД УкраиныУкраинаВ мире
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