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2020-01-11T15:53+0300
https://ria.ru/20200111/1563284631.html
Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение Boeing
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РИА Новости

Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение Boeing

13:16 11.01.2020 (обновлено: 15:53 11.01.2020)
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.
"Какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 13:23
В Киеве отреагировали на заявление Ирана о причине катастрофы с Boeing
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в среду утром. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, ФРГ, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В субботу иранские вооруженные силы признали, что украинский Boeing сбили непреднамеренно. Трагедия произошла из-за человеческого фактора: самолет летел неподалеку от военного объекта. Его приняли за вражескую крылатую ракету. У оператора системы ПВО была неисправна связь: было около десяти секунд на то, чтобы принять решение об ударе, и военный сделал неправильный выбор. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
Президент Ирана Хасан Рухани
Вчера, 07:53
Иран сожалеет, что сбил украинский самолет, заявил Роухани
Трагедия произошла после того, как США убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. В результате атаки погибли еще десять человек. Кроме того, по информации СМИ, Вашингтон планировал убийство еще одного командира КСИР в Йемене, однако операция провалилась. Тегеран назвал случившееся преступлением, "крупнейшей ошибкой" Соединенных Штатов и пообещал отомстить. Иранские военные нанесли удар по объектам в Ираке, где находились американские военные.
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Крушение украинского самолета в ИранеКорпус стражей исламской революцииИранВ мире
Популярные комментарии
У персов всё отлично с мужеством, раз признали свою ошибку!
11 января, 13:28
ПалПалыч
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Сдаётся мне 63 канадца на борту далеко не туристы были
11 января, 13:24
SLSergey Limonov
262396217
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