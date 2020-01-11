Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение Boeing

"Какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в среду утром. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, ФРГ, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В субботу иранские вооруженные силы признали, что украинский Boeing сбили непреднамеренно. Трагедия произошла из-за человеческого фактора: самолет летел неподалеку от военного объекта. Его приняли за вражескую крылатую ракету. У оператора системы ПВО была неисправна связь: было около десяти секунд на то, чтобы принять решение об ударе, и военный сделал неправильный выбор. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.