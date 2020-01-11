Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение Boeing

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.
"Какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в среду утром. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, ФРГ, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В субботу иранские вооруженные силы признали, что украинский Boeing сбили непреднамеренно. Трагедия произошла из-за человеческого фактора: самолет летел неподалеку от военного объекта. Его приняли за вражескую крылатую ракету. У оператора системы ПВО была неисправна связь: было около десяти секунд на то, чтобы принять решение об ударе, и военный сделал неправильный выбор. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
Трагедия произошла после того, как США убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. В результате атаки погибли еще десять человек. Кроме того, по информации СМИ, Вашингтон планировал убийство еще одного командира КСИР в Йемене, однако операция провалилась. Тегеран назвал случившееся преступлением, "крупнейшей ошибкой" Соединенных Штатов и пообещал отомстить. Иранские военные нанесли удар по объектам в Ираке, где находились американские военные.