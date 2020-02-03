Иран резко отреагировал на утечку данных расследования по Boeing

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Авиационные власти Ирана заявили, что после появления в украинских СМИ разговора диспетчеров и пилота самолета Iran Aseman Airlines в момент крушения Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины", Тегеран больше не будет предоставлять материалы расследования авиакатастрофы Киеву, сообщает агентство Mehr со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.
Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который шел на посадку в момент крушения самолета "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, сообщил диспетчерам, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты, следует из записи разговоров иранских диспетчеров с пилотами, опубликованной ТСН.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН заявил, что Киев обладает доказательствами, что Иран с самого начала знал, что украинский самолет был сбит ракетой. По его словам, это запись разговоров диспетчеров с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку.
"Этот файл содержался в материалах, которые находились в распоряжении объединенной группы расследования авиакатастрофы, он был предоставлен группе украинских специалистов. Эти действия со стороны Украины стали причиной того, что никакие материалы мы им больше передавать не будем", - заявил глава организации гражданской авиации Хасан Резаифар.
21 января, 03:44Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Власти Ирана принесли извинения за сбитый украинский самолет.