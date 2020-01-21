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2020-01-21T09:08+0300
https://ria.ru/20200121/1563654263.html
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
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РИА Новости

Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing

03:44 21.01.2020 (обновлено: 09:08 21.01.2020)
48840
© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing свидетельствует о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля — воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".
Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте иранского ведомства. В нем уточняется, что ракеты летели с северного направления.
После их попадания лайнер начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Далее он пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
В отчете также говорится, что самолет вылетел из Тегерана в 06:12 по местному времени (05:42 мск), связь с ним пропала, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи метров).
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
17 января, 13:16
Лавров рассказал о ситуации в Иране в момент падения Boeing
С экранов радаров вторичного наблюдения лайнер исчез в 06:15, с радаров первичного наблюдения — приблизительно в 06:18.
По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 06:15 самолет отклонился от курса, начал правый разворот и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего пропал с радаров около 06:18.

Крушение украинского самолета в Иране

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета в среду рано утром. Погибли все, кто был на борту, — 176 человек.
Спустя несколько дней иранские военные взяли ответственность за трагедию на себя, уточнив, что приняли Boeing за вражескую крылатую ракету.
В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
19 января, 18:52
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Крушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Иран признал вину, но, если честно, то провокация для этого была, и вину куда большую несут те, кто затеял эту провокацию. Но... белые и пушистые.
21 января, 04:17
OOlgaKr72
79100149
Уважаемое агенство, RIA.RU, откуда вы взяли эту новость? Укажите, пожалуйста, ссылку на первоисточник. На сайте, на который вы ссылаетесь, www.cao.ir, никакого отчета не обнаружил.
21 января, 04:06
llevksm
32250115
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