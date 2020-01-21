Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана крушении украинского Boeing свидетельствует о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля — воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте иранского ведомства. В нем уточняется, что ракеты летели с северного направления.

После их попадания лайнер начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Далее он пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

В отчете также говорится, что самолет вылетел из Тегерана в 06:12 по местному времени (05:42 мск), связь с ним пропала, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи метров).

С экранов радаров вторичного наблюдения лайнер исчез в 06:15, с радаров первичного наблюдения — приблизительно в 06:18.

По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 06:15 самолет отклонился от курса, начал правый разворот и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего пропал с радаров около 06:18.

Крушение украинского самолета в Иране

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета в среду рано утром. Погибли все, кто был на борту, — 176 человек.

Спустя несколько дней иранские военные взяли ответственность за трагедию на себя, уточнив, что приняли Boeing за вражескую крылатую ракету.

В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.