Расшифровывать черные ящики сбитого в Иране самолета будут на Украине

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.