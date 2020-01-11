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Расшифровывать черные ящики сбитого в Иране самолета будут на Украине
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РИА Новости

Расшифровывать черные ящики сбитого в Иране самолета будут на Украине

21:53 11.01.2020 (обновлено: 22:20 11.01.2020)
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
© REUTERS
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Расшифровка чёрных ящиков сбитого в Иране самолета будет вестись на Украине, эксперты из Франции примут в ней участие, сообщает Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).
"Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) подтверждает, что примет участие в технической работе по CVR & FDR, которая будет осуществлена на Украине", - говорится в сообщении бюро в Twitter. Отмечается, что за предоставление информации о сроках и ходе расследования ответственной является организация гражданской авиации Ирана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеФранцияИранУкраинаВ мире
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