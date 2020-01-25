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Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing
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РИА Новости

Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing

12:06 25.01.2020 (обновлено: 13:06 25.01.2020)
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© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Иранского военного, сбившего украинский самолет, заключили в тюрьму, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью немецкому журналу Spiegel.
Отвечая на вопрос, почему властям Ирана потребовалось три дня на то, чтобы признать вину военных в крушении лайнера, Зариф заметил, что "это была сложная ситуация в сложное время".

"Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что самолет был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", — сказал он.

Министр отметил, что люди вправе жаловаться на то, что информация о крушении не разглашалась, но подчеркнул, что правительство в этом не виновно. По его словам, он сам узнал о причинах катастрофы только два дня спустя, когда военные чины "пришли к окончательному заключению о том, что это произошло в результате чьей-то ошибки".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Еще один вопрос касался того, планируется ли международное расследование. Зариф ответил, что Иран уже пригласил участвовать в нем украинцев, владельца самолета и компанию Boeing.
"Мы открыты к участию других сторон. Мы проводим надлежащее расследование, исходя из международных требований", — сказал он.

Крушение украинского лайнера

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Все они погибли.
Сперва иранские авиационные власти называли причиной катастрофы техническую неисправность, но три дня спустя военные признали, что самолет был сбит силами ПВО. Это произошло по ошибке, виной всему стал человеческий фактор — Boeing пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, а военные, ожидавшие ответа США на удар по американским базам в Ираке, приняли его за вражескую крылатую ракету.
Президент Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
11 января, 13:21
Премьер Швеции: Иран должен понести ответственность за сбитый самолет
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Крушение украинского самолета в ИранеМИД ИранаИранВ мире
Популярные комментарии
Так, а Украина до сих пор не извинилась за сбитый над Донбассом Боинг МН17 и продолжает валить вину на ополченцев и Россию!
25 января, 13:54
ВРВиктор Ростов
12530003
Не там "виновного" нашли. Кто создал данную трагическую ситуацию, тот и виноват.
25 января, 12:50
Иван Сусанин28
2200003
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