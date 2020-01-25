Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing

Отвечая на вопрос, почему властям Ирана потребовалось три дня на то, чтобы признать вину военных в крушении лайнера, Зариф заметил, что "это была сложная ситуация в сложное время".

"Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что самолет был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", — сказал он.

Министр отметил, что люди вправе жаловаться на то, что информация о крушении не разглашалась, но подчеркнул, что правительство в этом не виновно. По его словам, он сам узнал о причинах катастрофы только два дня спустя, когда военные чины "пришли к окончательному заключению о том, что это произошло в результате чьей-то ошибки".

Еще один вопрос касался того, планируется ли международное расследование. Зариф ответил, что Иран уже пригласил участвовать в нем украинцев, владельца самолета и компанию Boeing.

"Мы открыты к участию других сторон. Мы проводим надлежащее расследование, исходя из международных требований", — сказал он.

Крушение украинского лайнера

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Все они погибли.

Сперва иранские авиационные власти называли причиной катастрофы техническую неисправность, но три дня спустя военные признали, что самолет был сбит силами ПВО. Это произошло по ошибке, виной всему стал человеческий фактор — Boeing пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, а военные, ожидавшие ответа США на удар по американским базам в Ираке, приняли его за вражескую крылатую ракету.