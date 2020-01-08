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https://ria.ru/20200108/1563176526.html
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
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РИА Новости

В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер

06:49 08.01.2020 (обновлено: 09:00 08.01.2020)
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© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский пассажирский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.
По словам собеседника агентства, на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, были 167 пассажиров.
Директор Управления по ЧС Ирана заявил, что в крушении никто не выжил. По его словам, обломки продолжают гореть, их пытаются потушить.
Красный Полумесяц в Twitter опубликовал фотографии с места крушения. На них видны обломки самолета, обугленные фрагменты и спасатели.
Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на разбившемся лайнере.
Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский самолет со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем". По данным агентства, информацию подтвердил глава воздушной гавани — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
В соцсетях появилось видео, где запечатлена горящая точка, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский лайнер.
Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 5.44 мск. Согласно данным сервиса, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета.
"PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (5.42 мск). Последние данные получены в 2.44 UTC (5.44 мск), — говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.
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Крушение украинского самолета в ИранеИранПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Соболезную родным, близким... Люди жили, мечтали, надеялись и ВСЁ кончилось
8 января, 06:59
Владимир Михайлович Дзювин
55001003
сейчас бандеровцы и майданые прибегут и будут плюсовать. догадайтесь зачем.
8 января, 06:57
Leroy Cox
3640628
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