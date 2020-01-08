В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский пассажирский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.

По словам собеседника агентства, на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, были 167 пассажиров.

Директор Управления по ЧС Ирана заявил, что в крушении никто не выжил. По его словам, обломки продолжают гореть, их пытаются потушить.

Красный Полумесяц в Twitter опубликовал фотографии с места крушения. На них видны обломки самолета, обугленные фрагменты и спасатели.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) 8 января 2020 г.

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на разбившемся лайнере.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский самолет со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем". По данным агентства, информацию подтвердил глава воздушной гавани — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

В соцсетях появилось видео, где запечатлена горящая точка, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский лайнер.

Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 5.44 мск. Согласно данным сервиса, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета.

"PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (5.42 мск). Последние данные получены в 2.44 UTC (5.44 мск), — говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.