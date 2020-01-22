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СМИ: минфин США разрешил GE помочь с расследованием крушения Boeing
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РИА Новости

СМИ: минфин США разрешил GE помочь с расследованием крушения Boeing

04:40 22.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип General Electric
Логотип General Electric
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип General Electric. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американская компания General Electric получила разрешение от министерства финансов США на помощь в расследовании авиакатастрофы Boeing 737 в Иране, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя GE.
Американским компаниям запрещено взаимодействие с Ираном из-за действующих санкций Вашингтона.
"General Electric Co получила лицензию от министерства финансов США для того, чтобы помочь в расследовании", - сообщает агентство. Ранее глава минфина Стивен Мнучин заявлял, что ведомство предоставит компаниям исключение из санкций для участия в расследовании авиакатастрофы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 03:44
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныМинистерство финансов СШАBoeing 737ИранСШАGeneral ElectricВ мире
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