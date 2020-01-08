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2020-01-08T10:57+0300
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Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января
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РИА Новости
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Разбившийся возле Тегерана украинский самолет был произведен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января, сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал борт.
2020-01-08T10:49+0300
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PT0M21S

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января

10:49 08.01.2020 (обновлено: 10:57 08.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Разбившийся возле Тегерана украинский самолет был произведен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января, сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал борт.
"Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились, по разным данным, 177-179 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
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Крушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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