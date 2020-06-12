Иран запросил помощь в расшифровке черных ящиков Boeing, сообщили СМИ

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом к BEA о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других имеющих отношение к вопросу стран и ИКАО, если BEA имеет возможность это обеспечить", - заявил Парвареш.