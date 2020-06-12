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Иран запросил помощь в расшифровке черных ящиков Boeing, сообщили СМИ
2020-06-12T16:23
boeing 737-800
международные авиалинии украины
владимир зеленский
швеция
франция
иран
сша
украина
в мире
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boeing 737-800, международные авиалинии украины, владимир зеленский, швеция, франция, иран, сша, украина, в мире

Иран запросил помощь в расшифровке черных ящиков Boeing, сообщили СМИ

16:23 12.06.2020
1062
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Иран запросил помощь у Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции в расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing, об этом агентству Рейтер сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш.
"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом к BEA о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других имеющих отношение к вопросу стран и ИКАО, если BEA имеет возможность это обеспечить", - заявил Парвареш.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
10 июня, 22:37
Украина призвала Иран передать "черные ящики" сбитого Boeing
Однако французское бюро сообщило, что пока не получало официального запроса и на данный момент ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной об оказании помощи.
Ранее Иран заявил ИКАО, что отправит во Францию для расшифровки черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing при условии согласия других стран, участвующих в расследовании.
Агентство ISNA ранее сообщило, что Иран решил не отправлять на Украину черные ящики со сбитого под Тегераном в начале года украинского самолета, а передать их другой стране. Агентство отметило, что этой страной может быть Франция.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
7 апреля, 00:33
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Boeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияФранцияИранСШАУкраинаВ мире
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