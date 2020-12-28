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Иран представил Украине отчет по сбитому Boeing
Иран представил Украине отчет по сбитому Boeing
Тегеран представил Киеву доклад по украинскому пассажирскому самолету, сбитому под столицей Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:49
2020-12-28T10:49
крушение украинского самолета в иране
дмитрий кулеба
иран
украина
в мире
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ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Тегеран представил Киеву доклад по украинскому пассажирскому самолету, сбитому под столицей Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ждет от Ирана отчет о ходе расследования крушения украинского Boeing возле Тегерана."Организация гражданской авиации (Ирана) подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам", - сообщил, в свою очередь, Хатибзаде на брифинге, отметив, что в скором времени сторонам официально будет предоставлен уже переведенный доклад.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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крушение украинского самолета в иране, дмитрий кулеба, иран, украина, в мире

Иран представил Украине отчет по сбитому Boeing

10:49 28.12.2020
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Тегеран представил Киеву доклад по украинскому пассажирскому самолету, сбитому под столицей Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ждет от Ирана отчет о ходе расследования крушения украинского Boeing возле Тегерана.
"Организация гражданской авиации (Ирана) подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам", - сообщил, в свою очередь, Хатибзаде на брифинге, отметив, что в скором времени сторонам официально будет предоставлен уже переведенный доклад.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Boeing переименовал скандальный самолет после серии катастроф
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
 
Крушение украинского самолета в ИранеДмитрий КулебаИранУкраинаВ мире
 
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