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Зеленский соболезнует семьям погибших при крушении Boeing в Иране
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РИА Новости

Зеленский соболезнует семьям погибших при крушении Boeing в Иране

15:30 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и офис главы государства выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в Иране.
В воскресенье в Украину прибыл самолет с телами 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в Иране. В киевском аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими, участие в которой принял Зеленский, премьер Алексей Гончарук и другие должностные лица. Церемония будет проходить до 19.00 (20.00 мск).
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
13:28
В Киеве началась церемония прощания с погибшими в катастрофе Boeing
"Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбития самолета авиакомпании "МАУ", уже на родине. Владимир Зеленский и офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении офиса украинского главы государств в Facebook.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был случайно сбит, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
17 января, 12:48
Тела граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ГончарукМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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