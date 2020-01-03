Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Пентагон подтвердил, что по распоряжению президентаДональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани , в результате которой он погиб

"Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении Пентагона.

Как утверждают в американском минобороны, операция проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом в ведомстве заявили, что Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", а также "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде на текущей неделе.

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В Пентагоне также возложили на Сулеймани и "Кудс" ответственность за "гибель сотен американских военнослужащих и военнослужащих международной коалиции, а также за ранения тысяч из них".

"США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире", - добавили в американском минобороны.

Гибель генерала Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани был убит в четверг вечером при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Вместе с ним также погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", ранения получили 12 иракских военнослужащих.

Сулеймани руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. Госсекретарь США Майк Помпео в апреле прошлого года назвал Сулеймани "террористом".